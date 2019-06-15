Бухаре 17 тысяч женщин получат работу

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Принято новое постановление "О превращении Бухарской области в образцовую территорию в сфере работы с женщинами". Об этом сообщает канал Министерства юстиции Узбекистана.

Как говориться в документе, женщин, попавших в тяжелую социальную ситуацию в области и имеющих инвалидность обеспечат инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и другими средствами реабилитации. Также более двух тысяч женщин пройдут обучение и будут работать по системе "учитель-ученик".

В библиотеках города можно будет ознакомиться с 270 видами работ, которые осветят различные аспекты социальной жизни и будут иметь воспитательное значение. Общий тираж - 20 тысяч экземпляров.

Постановлением также утверждены распределение и адресный список по направлениям обеспечения занятости безработных женщин в 2019 году в Бухарской области.

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В 540 махаллях будет реализовано 316 проектов и создано 22 тысячи 436 новых рабочих мест. Работу получат 17 тысяч женщин.

В семи областях будет созданы условия для проживания для работниц на таких предприятиях.

Государство также утвердило особое положение для женщин, организующих свое предпринимательство в области в текущем году.

В Узбекистане ведется активная работа, помогающая женщинам, оказавшимся в сложных ситуациях. К примеру недавно в Ташкенте открылся еще один межрайонный Центр реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, теперь — для жительниц Учтепинского и Чиланзарского районов.