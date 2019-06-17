В Самарканде приостановили благоустройство Университетского бульвара – СМИ

Власти города намерены обновить территорию, однако местным жителям эта идея не по душе — их беспокоит судьба деревьев, высаженных еще в конце XIX века.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Работы по благоустройству Университетского бульвара в Самарканде временно приостановлены, заявил на встрече с местными жителями, блогерами и активистами заместитель хокима города по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Рустам Олимов. Об этом сообщает Gazeta.uz. По данным издания, он предложил самаркандцам поделиться предложениями по преобразованию территории.

В Самарканде обсудят спорный проект благоустройства центрального бульвара >>>

Жители города недовольны тем, что власти собираются переустроить главный бульвар одного из красивейших городов Узбекистана — в частности, установить там спортивные тренажеры, проложить велодорожки, реконструировать фонтаны, оборудовать общественный туалет.

Хокимият Самарканда На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры

Самаркандцев беспокоит судьба вековых деревьев, часть из которых, по всей видимости, придется срубить. Они придерживаются мнения, что обустройство велодорожек — дело благое, однако в городе найдутся другие места, требующие обновления, а Университетский бульвар — был и остается единственным местом, где можно укрыться от солнца и насладиться прохладой.

Facebook / Фируза Шарипова Университетский (ранее — Абрамовский) бульвар в Самарканде

По данным местного портала Samcity.uz, на встрече также выступил заместитель хокима области Рустам Кобилов, который и предложил активистам собраться для обсуждения ситуации. Ранее он отмечал, что при проведении благоустройства многолетние деревья не пострадают, а также — что планируется посадить новые декоративные саженцы.

Однако граждане просят оставить все как есть, ничего не менять на бульваре.

В соцсетях запущен хэштег #нашбульвар, под которым публикуются сообщения с опасениями о будущем вековой аллеи.

Университетский бульвар (одно из прежних названий — Абрамовский бульвар) находится в центральной части Самарканда, там расположена аллея из высоких деревьев, разделяющая улицу на две части. Бульвар пересекается с девятью улицами.

Территория бульвара, как и сам он, были заложены в конце XIX века. Туркестанский генерал-губернатор Константин Кауфман в 1870 году утвердил план "Русского Самарканда". В 1871 году при губернаторе города Александре Абрамове заложили Абрамовский бульвар.