Кто имеет льготы при поступлении в вузы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, кто может поступить в высшие учебные заведения республики на льготных условиях.
Также льготы есть у выпускников — победителей международных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований, лауреатов Государственной премии имени Зульфии, обладателей Государственной премии "Мард углон", победителей республиканского конкурса "Лучший воспитатель года".
Напомним, 15 июня в Узбекистане стартовала приемная кампания. Она продлится до 15 июля.
Абитуриенты могут подать документы в том числе через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг, вне зависимости от места постоянной регистрации.
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По упрощенной процедуре сдача документов доступна в пяти высших учебных заведениях. Это Ташкентский государственный юридический университет, Каракалпакский государственный университет, Гулистанский государственный университет, Ферганский государственный университет и Самаркандский государственный университет.
Агентство госуслуг организовало специальный call-центр для абитуриентов. Консультации по поводу приема документов в вузы Узбекистана можно получить по номеру +99871 246 16 04.