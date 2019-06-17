Кто имеет льготы при поступлении в вузы Узбекистана

В республике 15 июня стартовала приемная кампания. Подать документы в вузы можно до 15 июля.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, кто может поступить в высшие учебные заведения республики на льготных условиях.

Привилегии имеют: дети-сироты на полном государственном обеспечении; дети военнослужащих Вооруженных сил; дети сотрудников органов внутренних дел; прошедшие военную службу в рядах Вооруженных сил и имеющие военную рекомендацию; имеющие рекомендации командования воинской части и первичной организации Союза молодежи; обладатели рекомендательного письма республиканской комиссии Союза Молодежи Узбекистана (по педагогическим направлениям).

Также льготы есть у выпускников — победителей международных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований, лауреатов Государственной премии имени Зульфии, обладателей Государственной премии "Мард углон", победителей республиканского конкурса "Лучший воспитатель года".

А кроме того — у победителей республиканского конкурса медсестер медицинских учреждений "Медсестра", победителей республиканского конкурса Академии художеств по изобразительному искусству, призеров премии "Нихол" и абитуриентов, имеющих сертификат государственного образца В1 и выше уровня владения иностранным языком.

Напомним, 15 июня в Узбекистане стартовала приемная кампания. Она продлится до 15 июля.

Абитуриенты могут подать документы в том числе через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг, вне зависимости от места постоянной регистрации.

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По упрощенной процедуре сдача документов доступна в пяти высших учебных заведениях. Это Ташкентский государственный юридический университет, Каракалпакский государственный университет, Гулистанский государственный университет, Ферганский государственный университет и Самаркандский государственный университет.

Агентство госуслуг организовало специальный call-центр для абитуриентов. Консультации по поводу приема документов в вузы Узбекистана можно получить по номеру +99871 246 16 04.