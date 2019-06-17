Глава МОТ оценил отношения с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер высоко оценивает уровень сотрудничества с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, председателем Комитета женщин Танзилой Нарбаевой в Женеве провела встречу с Райдером. Представители республики принимают участие в сессии МОТ, которая проходит 10-21 июня.

На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

"Райдер считает, что между Узбекистаном и организацией в последнее время сложились доверительные и образцовые отношения", — отметили в МИД.

В частности, Гай Райдер высоко оценил итоги своего визита в Узбекистан в декабре прошлого года, который позволил значительно поднять взаимоотношения сторон на качественно новый уровень.

Глава МОТ считает, что Узбекистан имеет положительный опыт по искоренению систематического детского и принудительного труда, отметили в ведомстве. Он также приветствовал ратификацию Узбекистаном в этом году Конвенции №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм и дополнительного протокола к Конвенции №29 о принудительном труде.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ. В феврале прошлого года в МОТ заявили, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре прошлого года данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.

На встрече с Райдером в Ташкенте в декабре Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане ценят плодотворное сотрудничество с организацией, которая уже сто лет способствует продвижению социальной справедливости и обеспечению прав трудящихся в мире.

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