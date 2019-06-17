Сколько студентов примут вузы Узбекистана в 2019 году

В этом году квоты приема в высшие учебные заведения республики были увеличены. Стать студентами смогут более 110 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о приеме в высшие образовательные учреждения на 2019/2020 год.

Первокурсниками-бакалаврами станут 102,4 тысячи человек. На дневные отделения примут 80,4 тысячи человек, вечерние — почти две тысячи, заочные — около 20 тысяч. Студенческие билеты магистров получат 7,7 тысячи граждан республики.

Напомним, 15 июня в Узбекистане стартовала приемная кампания. Она продлится до 15 июля.

Абитуриенты могут подать документы в том числе через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг, вне зависимости от места постоянной регистрации. По упрощенной процедуре сдача документов доступна в пяти высших учебных заведениях.

Это Ташкентский государственный юридический университет, Каракалпакский государственный университет, Гулистанский государственный университет, Ферганский государственный университет и Самаркандский государственный университет.

Узбекистанцам с этого года доступны новые направления обучения по программам бакалавриата. В их числе — "Прикладные космические технологии", "Цифровая экономика", "Технологическое образование", "Гидовское сопровождение и переводческая деятельность", "Педагогика и психология дошкольного образования" и другие.

В Узбекистане заработал call-центр для абитуриентов >>>