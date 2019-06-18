Нет коррупции: GM Uzbekistan призывает покупать автомобили через приложение

Если покупать автомобиль в мобильном приложении, то вы сможете сами прослеживать статус своего заказ от начала и до конца.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Чтобы предотвратить коррупцию, в GM Uzbekistan просят покупать автомобили через мобильное приложение Uzavtosavdo, сообщается на официальном сайте.

По словам компании, именно с помощью этого приложения можно отслеживать все процессы покупки автомобиля с самого начала, узнавать о датах прибытия и получения.

"Данное приложение было создано для того, чтобы предотвратить коррупцию при покупке автомобиля и сделать процессы прозрачными. В приложении клиент имеет возможность прослеживать свой номер очереди и количество автомобилей, имеющихся в наличии у дилера. Если в приложении нет необходимого вам автомобиля, заказ отправляется непосредственно на автомобильный завод", - говорится в сообщении.

В GM Uzbekistan также добавили, что в случае вымогательства или других видов коррупции незамедлительно обращаться в Call-центр по номеру 78 141 77−77 или позвонить на короткий номер 10−07 Генеральной прокуратуры.

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Компания гарантирует не только полную конфиденциальность, но еще и финансовое поощрение.

Напомним, с января 2018 года в GM Uzbekistan поступило 420 обращений от физических и юридических лиц, касающихся деятельности дилерского центра "Кашкадарья Автотеххизмат". В том числе 117 из них были связаны с действиями сотрудников дилерского центра, грубым и даже унизительным отношении к клиентам. Также в 10 обращениях заявители сообщали о коррупции в этом центре.

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Так, за последние два года GM Uzbekistan разорвала контракты со многими автосалонами из-за грубейших нарушений и коррупции.