Эксперты ФАО помогут Узбекистану оценить ущерб от стихийных бедствий

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО) поможет Узбекистану оценить ущерб от стихийных бедствий в сельском хозяйстве.

Эксперты ФАО вместе с представителями государственных статистических служб, организаций, занимающихся снижением риска бедствий, и ведомств в сфере сельского, рыбного и лесного хозяйства республики разработают специальную дорожную карту.

Для выработки стандартизированного подхода в оценке потерь и ущерба, возникших в результате стихийных бедствий в сельском хозяйстве, ФАО создала методологию, которая может применяться в случае самых различных ЧС.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. ФАО помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех.