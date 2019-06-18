Доклад ООН: Узбекистан может потерять 7 миллионов человек к концу столетия

Эксперты ООН опубликовали доклад о демографической ситуации на планете. Согласно прогнозам, Индия в ближайшее время обгонит Китай, а население Узбекистана при оптимистичном раскладе вырастет вдвое, или напротив - сократится почти на четверть.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. ООН представила демографический доклад, в котором эксперты спрогнозировали изменение численности населения Земли до 2100 года. В Центральной Азии наметились две противоположные тенденции: относительно стабильные при любых раскладах Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, и более динамично растущие Узбекистан и Таджикистан.

Согласно оптимистичному прогнозу, на рубеже 2057-2058 годов в Узбекистане будет проживать около 50 миллионов человек, а к 2100 году численность населения может достигнуть 65 миллионов.

При неблагоприятном развитии событий пик аналитики предполагают, что пик по численности населения Узбекистана придется на середину XXI века (39 миллионов человек), а затем этот показатель пойдет на спад. К концу столетия в таком случае в Узбекистане будет проживать даже на 7 миллионов человек меньше, чем сегодня. Средний уровень численности на 2050 год составляет 43 миллиона, но к концу столетия может снизиться примерно до 35-37 миллионов жителей.

В других странах Центральной Азии даже при пессимистичных прогнозах жителей станет больше, чем на данный момент. Так, в случае неблагоприятного развития ситуации, в течение столетия население Кыргызстана увеличится на один-два миллиона, а по смелым оценкам экспертов может вырасти до 10 миллионов уже через 30 лет.

Наиболее схожие с Узбекистаном демографические тенденции наблюдаются в Таджикистане: даже при наихудшем раскладе к концу столетия в Таджикистане будет примерно вдвое больше жителей, чем сейчас, а при более оптимистичных ожиданиях южный сосед Узбекистана и вовсе может практически сравняться с ним по численности населения – 51 миллион граждан Таджикистана против 57 миллионов узбекистанцев к 2100 году.

В Казахстане в 2060-х годах будет проживать около 30 миллионов человек, и спустя 40 лет население увеличится вдвое по сравнению с сегодняшним днем. Но даже при негативном сценарии крупнейшая по площади страна Центральной азии после незначительного роста численности населения до 22 миллионов к концу столетия останется, что называется, при своих – 18,7 миллиона граждан.

Схожая динамика прогнозируется и в Туркменистане: по одной из версий население увеличится с 6 до 12 миллионов человек к концу столетия, по другой – показатель практически не изменится.

Что же касается мировых держав, то население Китая вырастет на 100 миллионов уже к 2033 году. По оценкам экспертов, к 2100 году в стране будет проживать 1 миллиард 583 миллиона человек.

Наибольший интерес вызывают пессимистические прогнозы: к концу века КНР может потерять более 700 миллионов человек. В то же время Индия по количеству жителей обгонит Поднебесную уже через 8 лет, причем, как по мнению оптимистов, так и по мнению скептиков.

В России согласно пессимистичному варианту вместо нынешних 146 миллионов к 2078 году останется меньше 100 миллионов. Если же ситуация будет более благоприятной, то на просторах РФ через полвека будет жить свыше до 160 миллионов человек.

По прогнозам экспертов ООН, США перешагнет рубеж в 400 миллионов граждан в 2046 году, а к концу века число жителей увеличится еще на 200 миллионов. По другим прогнозам, за 80 лет численность уменьшится на 20 миллионов человек.

В целом количество землян приблизится к 10 миллиардам уже в 2050 году, хотя ранее прогноз был более скромным. К концу столетия эксперты прогнозируют увеличение численности жителей планеты еще на один миллиард.