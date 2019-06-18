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Люди гуляют в парке

Доклад ООН: Узбекистан может потерять 7 миллионов человек к концу столетия

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Эксперты ООН опубликовали доклад о демографической ситуации на планете. Согласно прогнозам, Индия в ближайшее время обгонит Китай, а население Узбекистана при оптимистичном раскладе вырастет вдвое, или напротив - сократится почти на четверть.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. ООН представила демографический доклад, в котором эксперты спрогнозировали изменение численности населения Земли до 2100 года. В Центральной Азии наметились две противоположные тенденции: относительно стабильные при любых раскладах Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, и более динамично растущие Узбекистан и Таджикистан.

Согласно оптимистичному прогнозу, на рубеже 2057-2058 годов в Узбекистане будет проживать около 50 миллионов человек, а к 2100 году численность населения может достигнуть 65 миллионов.

При неблагоприятном развитии событий пик аналитики предполагают, что пик по численности населения Узбекистана придется на середину XXI века (39 миллионов человек), а затем этот показатель пойдет на спад. К концу столетия в таком случае в Узбекистане будет проживать даже на 7 миллионов человек меньше, чем сегодня. Средний уровень численности на 2050 год составляет 43 миллиона, но к концу столетия может снизиться примерно до 35-37 миллионов жителей.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
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В других странах Центральной Азии даже при пессимистичных прогнозах жителей станет больше, чем на данный момент. Так, в случае неблагоприятного развития ситуации, в течение столетия население Кыргызстана увеличится на один-два миллиона, а по смелым оценкам экспертов может вырасти до 10 миллионов уже через 30 лет.

Наиболее схожие с Узбекистаном демографические тенденции наблюдаются в  Таджикистане: даже при наихудшем раскладе к концу столетия в Таджикистане будет примерно вдвое больше жителей, чем сейчас, а при более оптимистичных ожиданиях южный сосед Узбекистана и вовсе может практически сравняться с ним по численности населения – 51 миллион граждан Таджикистана против 57 миллионов узбекистанцев к 2100 году.

В Казахстане в 2060-х годах будет проживать около 30 миллионов человек, и спустя 40 лет население увеличится вдвое по сравнению с сегодняшним днем. Но даже при негативном сценарии крупнейшая по площади страна Центральной азии после незначительного роста численности населения до 22 миллионов к концу столетия останется, что называется, при своих – 18,7 миллиона граждан.

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К 2035 году в Узбекистане будут жить 43,6 миллиона человек
Схожая динамика прогнозируется и в Туркменистане: по одной из версий население увеличится с 6 до 12 миллионов человек к концу столетия, по другой – показатель практически не изменится.

Что же касается мировых держав, то население Китая вырастет на 100 миллионов уже к 2033 году. По оценкам экспертов, к 2100 году в стране будет проживать 1 миллиард 583 миллиона человек.

Наибольший интерес вызывают пессимистические прогнозы: к концу века КНР может потерять более 700 миллионов человек. В то же время Индия по количеству жителей обгонит Поднебесную уже через 8 лет, причем, как по мнению оптимистов, так и по мнению скептиков.

В России согласно пессимистичному варианту вместо нынешних 146 миллионов к 2078 году останется меньше 100 миллионов. Если же ситуация будет более благоприятной, то на просторах РФ через полвека будет жить свыше до 160 миллионов человек.

Планета Земля из космоса
© Unsplash / NASA
ООН: население Земли приблизится к отметке в 9 миллиардов к 2050 году
По прогнозам экспертов ООН, США перешагнет рубеж в 400 миллионов граждан в 2046 году, а к концу века число жителей увеличится еще на 200 миллионов. По другим прогнозам, за 80 лет численность уменьшится на 20 миллионов человек.

В целом количество землян приблизится к 10 миллиардам уже в 2050 году, хотя ранее прогноз был более скромным. К концу столетия эксперты прогнозируют увеличение численности жителей планеты еще на один миллиард.

Теги:
население, ООН, США, Россия, Индия, Китай, ЦА, Узбекистан



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