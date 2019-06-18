Доклад ООН: Узбекистан может потерять 7 миллионов человек к концу столетия

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. ООН представила демографический доклад, в котором эксперты спрогнозировали изменение численности населения Земли до 2100 года. В Центральной Азии наметились две противоположные тенденции: относительно стабильные при любых раскладах Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, и более динамично растущие Узбекистан и Таджикистан.
Согласно оптимистичному прогнозу, на рубеже 2057-2058 годов в Узбекистане будет проживать около 50 миллионов человек, а к 2100 году численность населения может достигнуть 65 миллионов.
При неблагоприятном развитии событий пик аналитики предполагают, что пик по численности населения Узбекистана придется на середину XXI века (39 миллионов человек), а затем этот показатель пойдет на спад. К концу столетия в таком случае в Узбекистане будет проживать даже на 7 миллионов человек меньше, чем сегодня. Средний уровень численности на 2050 год составляет 43 миллиона, но к концу столетия может снизиться примерно до 35-37 миллионов жителей.
Наиболее схожие с Узбекистаном демографические тенденции наблюдаются в Таджикистане: даже при наихудшем раскладе к концу столетия в Таджикистане будет примерно вдвое больше жителей, чем сейчас, а при более оптимистичных ожиданиях южный сосед Узбекистана и вовсе может практически сравняться с ним по численности населения – 51 миллион граждан Таджикистана против 57 миллионов узбекистанцев к 2100 году.
В Казахстане в 2060-х годах будет проживать около 30 миллионов человек, и спустя 40 лет население увеличится вдвое по сравнению с сегодняшним днем. Но даже при негативном сценарии крупнейшая по площади страна Центральной азии после незначительного роста численности населения до 22 миллионов к концу столетия останется, что называется, при своих – 18,7 миллиона граждан.
Что же касается мировых держав, то население Китая вырастет на 100 миллионов уже к 2033 году. По оценкам экспертов, к 2100 году в стране будет проживать 1 миллиард 583 миллиона человек.
Наибольший интерес вызывают пессимистические прогнозы: к концу века КНР может потерять более 700 миллионов человек. В то же время Индия по количеству жителей обгонит Поднебесную уже через 8 лет, причем, как по мнению оптимистов, так и по мнению скептиков.
В России согласно пессимистичному варианту вместо нынешних 146 миллионов к 2078 году останется меньше 100 миллионов. Если же ситуация будет более благоприятной, то на просторах РФ через полвека будет жить свыше до 160 миллионов человек.
В целом количество землян приблизится к 10 миллиардам уже в 2050 году, хотя ранее прогноз был более скромным. К концу столетия эксперты прогнозируют увеличение численности жителей планеты еще на один миллиард.