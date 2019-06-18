Власти пообещали защитить каждое дерево на главном бульваре Самарканда

Хоким области рассказал, что ждет главный бульвар Самарканда. По его словам, никаких кардинальных изменений не планируется: власти собираются лишь облагородить сквер, сделать его более привлекательным для жителей и гостей города.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Все деревья на Университетском бульваре в Самарканде будут пронумерованы, им присвоят паспорта, заявил хоким области Эркинжон Турдимов.

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В городе прошла пресс-конференция, на которой Турдимов рассказал о проводимом в Самарканде благоустройстве, в том числе об обновлении Университетского бульвара, сообщает Stv.uz. Многие жители города, узнав о планах властей, обеспокоились судьбой многолетних деревьев, часть из которых, по их мнению, для реализации проекта придется срубить. В соцсетях появились публикации, авторы которых выступили против каких-либо работ на бульваре.

"Я прекрасно знаю всю ценность чинар, как и многие другие руководители. Каждое дерево пронумеруют и присвоят паспорта. Соответственно, ни одно из них не будет срублено", — заявил хоким области.

Он рассказал, что благоустройство аллеи планировалось провести еще с марта этого года. Турдимов отметил, что Университетский бульвар — лицо Самарканда, однако в последнее время люди туда не ходят.

"А почему? Потому что нет даже элементарных скамеек, должного озеленения. Последний раз эта территория благоустраивалась 10-15 лет назад", — сказал хоким и подчеркнул, что речь идет именно о благоустройстве, а не реконструкции.

Facebook / Фируза Шарипова Университетский (ранее — Абрамовский) бульвар в Самарканде

"После начала работ в соцсетях и СМИ распространились различные эскизные варианты, фото. Увидев их, я сам удивился, откуда они взялись, кто их нарисовал. Для себя мы взяли за основу небольшие наброски турков (специальная рабочая группа изучала опыт зарубежных специалистов по благоустройству города. — Прим. ред.), этакий логотип. Но в интернете оказались 24 вида проектов, среди них и предложения архитекторов", — отметил Турдимов.

По его словам, никаких кардинальных изменений не ожидается: власти планируют лишь облагородить сквер. Нужно решить проблему с поливом (он отсутствует из-за сгнившей коммуникационной системы), реконструировать фонтаны, стопроцентно обновить электросистему. На территории планируется построить основную дорожку (ее выложат камнем), а также беговые — с двух сторон.

По словам хокима, на бульваре будут установлены литые чугунные скамьи — чтобы жители и гости города могли посидеть, отдохнуть, воспользоваться свободным Wi-Fi.

"Готовится панно, где будет подробно описана история создания бульвара, в каком году был создан и с какой целью, кто является автором. Также сквер украсят часы, генеральный план города и фонари-торшеры. На территории высадим множество ярких цветов, — рассказал Турдимов.

Он также отметил, что на территории необходимо построить один общественный туалет. Рассматриваются разные варианты. Один из них предполагает размещение санузла в подвальном помещении, другой — туалет-лифт, который днем будет находиться под землей.

Университетский бульвар (одно из прежних названий — Абрамовский бульвар) находится в центральной части Самарканда, там расположена аллея из высоких деревьев, разделяющая улицу на две части. Пересекается с девятью улицами.

Бульвар был заложен 1871 году при губернаторе города Александре Абрамове.