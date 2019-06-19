Почему арестовали узбекистанок, пытавшихся попасть на прием в Комитет женщин

Женщины хотели обратиться в комитет после многолетних обращений в различные государственные структуры, которые не дали никакого положительного результата, однако были арестованы.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана сообщили, что не причастны к задержанию нескольких женщин, пытавшихся попасть на прием к главе организации Танзиле Нарбаевой, сообщается на страничке в Facebook.

"Данная ситуация произошла за пределами территории комитета, вдоль трассы. Женщины не дошли до Комитета женщин, они не встречались с сотрудниками организации. Позже стало известно, что эти женщины были задержаны сотрудниками Национальной гвардии на улице за нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.

Также они упомянули, что эти женщины были приглашены в Комитет женщин, где с ними поговорили об их проблемах.

Напомним, что на днях в социальных сетях появилась информация об аресте женщин, которые хотели обратиться в Комитет женщин Узбекистана.

По данным узбекскимх СМИ, двух женщин приговорили к трем суткам административного ареста, еще двух – к 10 суткам.

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Издание "Подробно.уз" приводит слова потерпевших, которые объяснили, что просто сидели рядом со зданием Комитета женщин, когда к ним подошли солдаты Нацгвардии и сказали, что здесь сидеть нельзя. На это девушки ответили им, что просто ждут, пока их пригласят внутрь, однако не подчинившись просьбам солдат, они были задержаны.

Женщины также добавили, что не оказывали физического сопротивления и ничего солдатам не сделали.

Их доставили в отдел милиции Мирзо-Улугбекского района, где они пробыли с 9:30 до 3 часов дня. После чего девушек отправили в суд и только в 7 часов вечера вынесли приговор об административном аресте.

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Известно, что женщины хотели обратиться в комитет после многолетних обращений в различные государственные структуры, которые не дали никакого положительного результата.

Напомним, в Узбекистане в мае был опубликован новый законопроект "О защите женщин от притеснений и насилия".

Законопроект направлен на защиту женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.