Свидетели разделились во мнении: один написал, что женщину заставили убирать за собой, другие - она сама попросила швабру. А ГУВД сказали, что женщина была только рада, ведь она улыбалась на фото.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Очередной скандальный случай произошел в Ташкенте: на этот раз в Сеть попала информация, что женщину в отделе миграции заставили мыть пол, испачканный ребенком. ГУВД уже ответили по этому поводу.

Несколько дней назад один из блогеров опубликовал фото, на котором в отделе миграции и оформления гражданства Юнусабадского района женщина протирает пол, рядом с ней стоит ребенок и подпись: "Юнусабад. Паспортный стол. Сегодня. Ребенок 3-4 лет уронил сок, и начальник паспортного стола заставил мать убирать за ребенком. Ее именно заставили. Повышенным тоном. Другое дело, когда человек сам убирает за детьми. Ну или просят нормальным языком. Кричать зачем? К сожалению, видео не успели снять".

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ГУВД поспешило ответить, что "автор доверился своему "источнику" и не посчитал нужным проверить информацию, выяснить непосредственно у участников инцидента, так ли все было на самом деле.

ГУВД "Она же улыбалась": ГУВД Ташкента ответили, заставили ли женщину мыть пол

"Проходя по коридору, увидел, как ребенок пролил сок. Попросил мамочку следить за ребенком. Никто не требовал протирать полы, хотя в том, что женщина уберет за своим малышом, ничего ужасного не вижу. Я лишь попросил подобрать мусор, брошенный ее ребенком, и показал, в какой стороне уборная в ответ на ее вопрос", – такое пояснение дал начальник отдела миграции и оформления гражданства Юнусабадского района капитан Умаров Азизжон.

ГУВД также заметили, что в штате отделов миграции и оформления гражданства нет уборщиц, а порядок и чистота там наводится и поддерживается силами самих сотрудников.

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Саму женщину с фото пока найти не удалось, поскольку она сама не обращалась по вопросам обмена или получения паспорта, прописки/выписки.

По словам ГУВД, рассказ о произошедшем других людей, ставших свидетелями диалога начальника ОМиОГ с женщиной, идентичен тому, что было сказано капитаном Умаровым. По словам других свидетелей, девушка сама поинтересовалась, где уборная, чтоб взять швабру.

"И, кстати, если внимательно вглядеться в фото, можно разглядеть улыбку на лице женщины: человек, которому нахамили и заставили убираться, явно не был бы столь спокоен и вряд ли бы улыбался", - пишут ГУВД.

Также в ГУВД добавили, что им хотелось бы, чтобы замечания людей были более объективными и конкретными.