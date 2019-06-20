Узбекистан продолжает захватывать волна фаст-фуда. На этот раз знаменитый американский ресторан быстрого питания появился уже в двух торговых центрах столицы.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Знаменитый фаст-фуд Wendy's открылся теперь и в Ташкенте: первые два ресторана - в торговых центрах Samarqand Darvoza и Compass, сообщает MyDay.uz.

Председатель и один из учредителей СП ООО Wendy's Caf - Самсон Пхакадзе, который также владеет и управляет 11 ресторанами в Грузии.

© AP Photo / Gene J. Puskar В Ташкенте открылся знаменитый фаст-фуд Wendy's

Сеть обладает 6207 ресторанов по всему миру открытых по франшизе, 77 % заведений располагаются в Северной Америке, является основным конкурентом сетей Burger King, Subway и McDonald’s.

© MyDay.uz В Ташкенте открылся знаменитый фаст-фуд Wendy's

Бренд Wendy’s ведет свою историю с 15 ноября 1969 года, когда был открыт первый ресторан марки в США, в городе Колумбус, штат Огайо. Дейв Томас — основатель компании — назвал свой ресторан в честь одной из дочерей, Мелинды Лу, прозванной "Венди" ее братом и сестрами.

Больше мороженого: в Ташкенте открывается Baskin Robbins >>

Напомним, в Ташкенте в сентябре открылся первая сеть фаст-фуда - KFC.

Цыпленок жареный: Узбекистан дождался первого фастфуда >>

О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.

Тимати откроет в Ташкенте ресторан Black Star Burger >>

По словам экс-министра внешней торговли Эльёра Ганиева, Узбекистан приветствует любую конкуренцию на своем рынке, однако, согласно проведенному Sputnik опросу, более 50% пользователей выступают за развитие в Узбекистане национальной кухни.