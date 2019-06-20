В Ташкенте открылся знаменитый фаст-фуд Wendy's

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Знаменитый фаст-фуд Wendy's открылся теперь и в Ташкенте: первые два ресторана - в торговых центрах Samarqand Darvoza и Compass, сообщает MyDay.uz.
Председатель и один из учредителей СП ООО Wendy's Caf - Самсон Пхакадзе, который также владеет и управляет 11 ресторанами в Грузии.
Сеть обладает 6207 ресторанов по всему миру открытых по франшизе, 77 % заведений располагаются в Северной Америке, является основным конкурентом сетей Burger King, Subway и McDonald’s.
Бренд Wendy’s ведет свою историю с 15 ноября 1969 года, когда был открыт первый ресторан марки в США, в городе Колумбус, штат Огайо. Дейв Томас — основатель компании — назвал свой ресторан в честь одной из дочерей, Мелинды Лу, прозванной "Венди" ее братом и сестрами.
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Напомним, в Ташкенте в сентябре открылся первая сеть фаст-фуда - KFC.
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О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.
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По словам экс-министра внешней торговли Эльёра Ганиева, Узбекистан приветствует любую конкуренцию на своем рынке, однако, согласно проведенному Sputnik опросу, более 50% пользователей выступают за развитие в Узбекистане национальной кухни.