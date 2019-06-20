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В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

Введение школьной формы единого образца отложено на несколько лет

Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
Общество
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Ранее постановлением Кабинета Министров были утверждены единые образцы школьной формы.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правительство Узбекистана отложило ввод обязательного ношения школьной формы единого образца до 2024/2025 учебного года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан в своем Facebook.

Ранее постановлением Кабинета Министров были утверждены единые образцы школьной формы. Ее ношение должно было стать обязательным с 2019/2020 года.

Однако министр народного образования Шерзод Шерматов заявил, что срок введения данного порядка будет отложен. 

Шерматов Шерзод - Министр народного образования Узбекистана
Международный пресс-клуб РУз
Шерматов: наша главная задача – качество образования, а не школьная форма

Шерматов подчеркнул, что школьной форме уделяется слишком большое внимание, хотя главная задача сейчас - это качество образования. Ношение единой школьной формы сейчас не обязательно.

Ранее психолог Хатуна Логуа рассказала, что школьная форма не способна повлиять негативно на индивидуальность детей. По ее словам, если одежда качественная и удобная, то она собирает и мобилизует ребенка на работу.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Образование, правительство, школьная форма, форма, школа, Школа



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