Введение школьной формы единого образца отложено на несколько лет

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Правительство Узбекистана отложило ввод обязательного ношения школьной формы единого образца до 2024/2025 учебного года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан в своем Facebook.

Ранее постановлением Кабинета Министров были утверждены единые образцы школьной формы. Ее ношение должно было стать обязательным с 2019/2020 года.

Однако министр народного образования Шерзод Шерматов заявил, что срок введения данного порядка будет отложен.

Шерматов подчеркнул, что школьной форме уделяется слишком большое внимание, хотя главная задача сейчас - это качество образования. Ношение единой школьной формы сейчас не обязательно.

Ранее психолог Хатуна Логуа рассказала, что школьная форма не способна повлиять негативно на индивидуальность детей. По ее словам, если одежда качественная и удобная, то она собирает и мобилизует ребенка на работу.