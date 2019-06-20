Эксперт объяснил, почему до сих пор закрыты аэропорты в Андижане и Термезе

В Узбекистане сейчас не функционируют два аэропорта - "Андижан" и "Термез".

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В "Узбекистон хаво йуллари" объяснили, почему до сих пор закрыты аэропорты в Андижане и Термезе.

По словам директора департамента эксплуатации наземных сооружений и управления аэродромами Антона Ходжаяна, аэропорт Андижана, который не работает с октября 2018 года, сейчас находится в критическом состоянии.

"Он не соответствует требованиям по посадке самолетов западного производства, в особенности А-320, на которых мы выполняем местные рейсы", - сказал Ходжаян.

Кроме того, отметил эксперт, воздушная гавань нуждается в строительстве нового терминала, обновлении наземной инфраструктуры.

"Сейчас прикладываются все усилия, чтобы этот аэродром до минимальных требований: выполнять разовые полеты", - утверждает Ходжаян.

Что касается аэропорта Термеза, по его словам, не так давно было принято решение о строительстве новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции всей наземной инфраструктуры. Когда будут выполнены эти работы, НАК займется вопросом "Андижана".