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международный аэропорт города Термеза

Эксперт объяснил, почему до сих пор закрыты аэропорты в Андижане и Термезе

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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В Узбекистане сейчас не функционируют два аэропорта - "Андижан" и "Термез".

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В "Узбекистон хаво йуллари" объяснили, почему до сих пор закрыты аэропорты в Андижане и Термезе.

Город Андижан в Узбекистане. Архивное фото
© Global Voices
В Сети появилась информация о закрытии аэропорта в Андижане

По словам директора департамента эксплуатации наземных сооружений и управления аэродромами Антона Ходжаяна, аэропорт Андижана, который не работает с октября 2018 года, сейчас находится в критическом состоянии.

"Он не соответствует требованиям по посадке самолетов западного производства, в особенности А-320, на которых мы выполняем местные рейсы", - сказал Ходжаян.

Кроме того, отметил эксперт, воздушная гавань нуждается в строительстве нового терминала, обновлении наземной инфраструктуры.

"Сейчас прикладываются все усилия, чтобы этот аэродром до минимальных требований: выполнять разовые полеты", - утверждает Ходжаян.

Что касается аэропорта Термеза, по его словам, не так давно было принято решение о строительстве новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции всей наземной инфраструктуры. Когда будут выполнены эти работы, НАК займется вопросом "Андижана".

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, аэропорт, Термез, Андижан, Узбекистан



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