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Спаси жизнь: в Ташкенте стартует акция по сбору крови

Спаси жизнь: в Ташкенте стартует акция по сбору крови

© darakchi.uz
Общество
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Каждый желающий может поучаствовать в благотворительной акции и стать донором.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовала благотворительная акция "Стань донором – спаси жизнь!", сообщает сайт ТРК Next. Сбор крови будет проводится в специальной оборудованной зоне до 23 июня в ТРК Next.

Все желающие, не имеющие противопоказаний, смогут спасти чью-то жизнь.

Процедура сдачи крови абсолютно безопасна и не занимает много времени

Ежедневно в донорской крови нуждаются пациэнтам больниц, пострадавшим в ДТП, роженицам и новорожденным в случаях осложнений при родах, онкологическим больным, больным лейкозом, гемофилией и другими заболеваниями крови и другим категориям больных.

Чтобы стать Донором необходимо:

  • принести с собой паспорт;
  • не иметь заболеваний;
  • иметь вес не меньше 50 кг.

Сдать кровь можно, если вам от 18 до 60 лет. В качестве поощрения, каждый донор получает 1,5г сахара и бесплатные анализы крови.

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В прошлом году в акции поучаствовало более двухсот человек, было собрано 51,8 литров крови и удалось помочь 301 больному.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Акция, благотворительность, скорая помощь, помощь, помощь, сбор, донор, кровь



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