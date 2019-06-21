Спаси жизнь: в Ташкенте стартует акция по сбору крови

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте стартовала благотворительная акция "Стань донором – спаси жизнь!", сообщает сайт ТРК Next. Сбор крови будет проводится в специальной оборудованной зоне до 23 июня в ТРК Next.
Все желающие, не имеющие противопоказаний, смогут спасти чью-то жизнь.
Процедура сдачи крови абсолютно безопасна и не занимает много времени
Ежедневно в донорской крови нуждаются пациэнтам больниц, пострадавшим в ДТП, роженицам и новорожденным в случаях осложнений при родах, онкологическим больным, больным лейкозом, гемофилией и другими заболеваниями крови и другим категориям больных.
Чтобы стать Донором необходимо:
- принести с собой паспорт;
- не иметь заболеваний;
- иметь вес не меньше 50 кг.
Сдать кровь можно, если вам от 18 до 60 лет. В качестве поощрения, каждый донор получает 1,5г сахара и бесплатные анализы крови.
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В прошлом году в акции поучаствовало более двухсот человек, было собрано 51,8 литров крови и удалось помочь 301 больному.