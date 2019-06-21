16:06 21 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений

Узбекские и британские спецназовцы отработают штурм в Джизакской области

© Министерство обороны Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
33 0 0

В учениях на полигоне "Фориш" принимают участие более 30 военнослужащих двух стран из сил специальных операций.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области стартовали совместные тактические учения, в которых принимаю участие военнослужащие спецподразделений Узбекистана и Великобритании, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Танк на позиции
© Sputnik / Михаил Воскресенский
На учениях в Чирчике задействовали "афганскую" модификацию танка Т-62
По данным ведомства, в учениях принимают участие более 30 военнослужащих двух стран из сил специальных операций.

В числе задач тактических учений — улучшение навыков в обнаружении противника в городской и степной местности.

Военные отработают взаимодействие в группе или в паре при осаде и штурме захваченного условным противником здания.

Ранее сообщалось, что осенью в Узбекистане пройдут учения "Джейран" — по реагированию на биологические угрозы. В них примут участие военные из стран Центральной Азии.

Теги:
Минобороны Узбекистана, спецназ, Великобритания, военные учения, военные, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Резьба по дереву
Как создать шедевр: фоторепортаж из мастерской резьбы по дереву
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики и полицейские - видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054