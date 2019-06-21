Узбекские и британские спецназовцы отработают штурм в Джизакской области

В учениях на полигоне "Фориш" принимают участие более 30 военнослужащих двух стран из сил специальных операций.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области стартовали совместные тактические учения, в которых принимаю участие военнослужащие спецподразделений Узбекистана и Великобритании, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

По данным ведомства, в учениях принимают участие более 30 военнослужащих двух стран из сил специальных операций.

В числе задач тактических учений — улучшение навыков в обнаружении противника в городской и степной местности.

Военные отработают взаимодействие в группе или в паре при осаде и штурме захваченного условным противником здания.

Ранее сообщалось, что осенью в Узбекистане пройдут учения "Джейран" — по реагированию на биологические угрозы. В них примут участие военные из стран Центральной Азии.