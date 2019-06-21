Узбекские и британские спецназовцы отработают штурм в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области стартовали совместные тактические учения, в которых принимаю участие военнослужащие спецподразделений Узбекистана и Великобритании, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
В числе задач тактических учений — улучшение навыков в обнаружении противника в городской и степной местности.
Военные отработают взаимодействие в группе или в паре при осаде и штурме захваченного условным противником здания.
Ранее сообщалось, что осенью в Узбекистане пройдут учения "Джейран" — по реагированию на биологические угрозы. В них примут участие военные из стран Центральной Азии.