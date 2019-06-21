Персональные данные узбекистанцев теперь под защитой

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сенат Узбекистана утвердил закон, в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как следует из документа, обработка персональных данных без согласия субъекта или его законного представителя не допускается, кроме случаев, определенных законодательством. Закон был отправлен на подпись к президенту.
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В законе устанавливаются базовые принципы и условия обработки персональных данных граждан. А именно, запрещается интересоваться сведениями о национальности, религиозных или политических убеждениях, личной жизни или судимостях субъекта.
Доступ к этим данным может быть предоставлен только в рамках уголовных дел и мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Речь идет о клиентах банков "Альфа-банк", "ОТП" и "Хоум Кредит". В опубликованном архиве содержится такая личная информация, как имена, телефоны, паспортные данные и место работы. При желании, теперь эти данные может узнать каждый. Помимо рядовых граждан, в списке числится около 500 сотрудников полиции и 40 – ФСБ.