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Информационные технологии

Персональные данные узбекистанцев теперь под защитой

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Согласно новому закону, доступ к данным граждан может быть предоставлен только в рамках уголовных дел и мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сенат Узбекистана утвердил закон, в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как следует из документа, обработка персональных данных без согласия субъекта или его законного представителя не допускается, кроме случаев, определенных законодательством. Закон был отправлен на подпись к президенту.

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В законе устанавливаются базовые принципы и условия обработки персональных данных граждан. А именно, запрещается интересоваться сведениями о национальности, религиозных или политических убеждениях, личной жизни или судимостях субъекта.

Доступ к этим данным может быть предоставлен только в рамках уголовных дел и мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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СМИ сообщили об утечке данных 900 тысяч россиян
Защита персональных данных пользователей является одним из ключевых задач международной повестки. Недавно, результате утечки, личные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе. 

Речь идет о клиентах банков "Альфа-банк", "ОТП" и "Хоум Кредит". В опубликованном архиве содержится такая личная информация, как имена, телефоны, паспортные данные и место работы. При желании, теперь эти данные может узнать каждый. Помимо рядовых граждан, в списке числится около 500 сотрудников полиции и 40 – ФСБ.

Теги:
законодательство, проект закона, Законопроект, новый закон, закон, персональные данные, сбор данных, безопасность, информационная безопасность, информационные технологии, информатизация



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