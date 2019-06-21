UzAirways возобновит рейсы из Ташкента в Хабаровск

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. UzAirways сообщила о возобновлении чартерных рейсов по маршруту Ташкент – Хабаровск – Ташкент с 8 июля. Прямого авиасообщения между городами не было с июля прошлого года.
В публикации отмечается, что авиасообщение возобновят на лето.
Ранее UzAirways стала лидером рейтинга зарубежных авиаперевозчиков с самым вкусным питанием на борту. Сервис "Туту.ру" проанализировал 27,5 тысячи отзывов.
Пассажиры национальной авиакомпании Узбекистана часто упоминают большие порции, пишут, что блюда вкусные и сытные, отметили в пресс-службе UzAirways. Также они ценят, что при перелете от шести часов на борту им предлагают легкий завтрак в дополнение к основному питанию.