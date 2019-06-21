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Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

UzAirways возобновит рейсы из Ташкента в Хабаровск

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Рейсы планируется выполнять один раз в две недели. Время в пути — от семи до семи с половиной часов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. UzAirways сообщила о возобновлении чартерных рейсов по маршруту Ташкент – Хабаровск – Ташкент с 8 июля. Прямого авиасообщения между городами не было с июля прошлого года.

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Рейсы планируется выполнять один раз в две недели. Из Ташкента Boeing-767 будет вылетать в 10:30 утра (рейс HY-3537), прибытие в Хабаровск — в 22:30 (по местному времени). Из Хабаровска самолет будет вылетать в 01:00 ночи (рейс HY-3538), время прилета в Ташкент — 03:30 (по Ташкенту).

В публикации отмечается, что авиасообщение возобновят на лето. 

Ранее UzAirways стала лидером рейтинга зарубежных авиаперевозчиков с самым вкусным питанием на борту. Сервис "Туту.ру" проанализировал 27,5 тысячи отзывов. 

Пассажиры национальной авиакомпании Узбекистана часто упоминают большие порции, пишут, что блюда вкусные и сытные, отметили в пресс-службе UzAirways. Также они ценят, что при перелете от шести часов на борту им предлагают легкий завтрак в дополнение к основному питанию.

Теги:
Авиасообщение, самолет, Хабаровск, Россия, Узбекистан, UzAirways



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