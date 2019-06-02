Компания стала безоговорочным лидером рейтинга, как и два года назад.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. UzAirways стала лидером рейтинга зарубежных авиаперевозчиков с самым вкусным питанием на борту.

Сервис "Туту.ру" проанализировал 27,5 тысячи отзывов независимых пассажиров, оставленных ровно за год — с апреля 2018-го.

Пассажиры национальной авиакомпании Узбекистана часто упоминают большие порции, пишут, что блюда вкусные и сытные, отметили в пресс-службе UzAirways. Также они ценят, что при перелете от шести часов на борту им предлагают легкий завтрак в дополнение к основному питанию.

© Пресс-служба UzAirways UzAirways вновь признана авиакомпанией с самой вкусной едой

Еду для пассажиров готовят повара ГУП "Кетринг" НАК. Меню регулярно обновляется с учетом их пожеланий.

"Во время полета предлагаются как горячие и холодные блюда, большой ассортимент разнообразных закусок, различные напитки, в том числе алкоголь мировых брендов для бизнес-класса, фрукты, обилие зелени и овощей в гарнирах, так и придающие питанию восточный колорит фирменная самса и сухофрукты — кишмиш, курага, орехи", — говорится в публикации.

Пассажиры также имеют возможность бесплатно заказать специальное питание с учетом возраста или религиозных убеждений (например, вегетарианское, кошерное, детское). Сделать это нужно заранее — во время бронирования или покупки авиабилета, а затем подтвердить заказ при регистрации рейса в аэропорту.

Ранее сообщалось, что UzAirways победила в номинации премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний" московского аэропорта Внуково. Авиакомпанию признали "Наиболее динамично развивающимся зарубежным авиаперевозчиком" по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов.

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