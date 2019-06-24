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В Ташкенте начали строить новую мечеть

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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В церемонии закладки первого камня участвовал муфтий Усмонхон Алимов.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента построят новое здание мечети "Эшона Бабахана", сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана. В нем смогут одновременно находиться три тысячи верующих. 

На церемонии закладки первого камня присутствовали председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов, советник Управления мусульман Узбекистана Абдухаким кори Маткулов, представитель Управления мусульман Узбекистана по Ташкенту, главный имам-хатиб столицы Рахимберди Рахмонов. 

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Шейх Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан родился в 1859 году в семье религиозных ученых. Его отец преподавал в известном медресе "Муйи Муборак" в Ташкенте. 

Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан посвятил делам религии более 80 лет, прекрасно знал Коран и хадисы.

Умер в 1957 году. Был похоронен в мавзолее Каффаля аш-Шаши в Ташкенте.

"В целом мы сегодня можем смело сказать, что он проделал огромную работу, чтобы сплотить мусульман, усилить веру и установить взаимное понимание между мусульманами, живущими в различных странах. Муфтий Эшан Бабахан оставил личную библиотеку всем мусульманам — теперь она расположена в мечети Тилла Шайх. И в наши дни эта библиотека питает всех жаждущих исламского знания", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце мая в Алмазорском районе столицы началось строительство нового здания соборной мечети "Сирож Салих".

Теги:
ислам, мусульмане, Ташкент, Узбекистан, мечеть



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