На работе удержали часть зарплаты: в каких случаях это незаконно в Узбекистане

Если вы недовольны размером полученной зарплаты, в первую очередь спокойно разберитесь, почему работодатель удержал часть денег. Некоторые причины законны, некоторые — нет.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, в каких случаях работник должен не стесняться задавать вопросы и отстаивать свои права, если он в день зарплаты получил меньше, чем должен был, а разница по каким-то причинам была удержана.

Для начала следует разобраться, почему это произошло.

Работодатель имеет право удерживать часть заработка без письменного согласия сотрудника в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом республики (статья 164). К таковым, в частности, относятся: взимание налогов, исполнение судебных решений и других исполнительных документов, погашение аванса, выданного в счет заработной платы, возмещение вреда, причиненного работником работодателю (если размер вреда не превышает среднего месячного заработка).

В остальных случаях (к таковым относятся, например, подписка, коммунальные платежи) удержание из зарплаты работника без его письменного согласия является незаконным.

Ранее Минюст проверил, как в стране соблюдаются трудовые права граждан. Выяснилось, что узбекистанцев продолжают принуждать к работе в выходные и праздничные дни. В ведомстве напомнили, что при шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать семи часов, а при пятидневной — восьми. Сверхурочные работы могут применяться исключительно с согласия работника. При этом работа в сверхурочное время оплачивается не ниже, чем в двойном размере.