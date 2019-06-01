Узбекистанцев заставляют работать по выходным и задерживают зарплату

Принудительного привлечения в выходные и праздничные дни больше всего встречаются в банковско-финансовой (32,1 %), образовательной (30,5 %) сферах и здравоохранении (28,2 %).

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Минюст Узбекистана провел исследование, в котором изучил соблюдение трудовых прав граждан республики. Согласно опросу, узбекистанцев продолжают принуждать к работе в выходные и праздничные дни, говорится на сайте.

Органы юстиции использовали методы тестирования, анонимного анкетирования и опросили более 100 тысяч граждан, в ходе которых узнали, что в Узбекистане не соблюдаются графики работы сотрудников, людей привлекают к сверхурочной работе без дополнительных выплат, удерживают зарплаты без причин и недостаточно обеспечивают условия труда.

"Несоблюдение трудовых прав граждан может оказать негативное влияние на осуществляемые реформы в стране и статус Узбекистана в международном сообществе", - говорится в сообщении.

Минюст напомнил, что согласно законодательству при шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать семи часов, а при пятидневной рабочей неделе — восьми часов. Сверхурочные работы могут применяться только с согласия работника. При этом работа в сверхурочное время оплачивается не ниже, чем в двойном размере.

Согласно опросу, принудительное привлечение работников в выходные и праздничные дни больше всего встречаются в банковско-финансовой (32,1 %), образовательной (30,5 %) сферах и здравоохранении (28,2 %).

Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 июня >>

Такие нарушения больше всего приходятся на Самаркандскую (40,5 %), Андижанскую (34,5 %) и Ташкентскую области (32,9 %).

Также наблюдаются случаи привлечения работников к выполнению задач, которые не входят в их служебные обязанности, что запрещено делать без их согласия.

Все больше разбирательств происходит в соцсетях: люди жалуются на случаи задержания зарплат: обычно это происходит в банковской сфере, финансовой, медицине и образовании.

В МНО отчитались о борьбе с финансовыми нарушениями >>

Около 16% работников жалуются на то, что не соблюдаются условия труда: опасная работа без медицинского осмотра и помощи.

Министерство юстиции призывает руководителей всех предприятий, организаций и учреждений в первую очередь соблюдать законы, права подчиненных работников, а также строить отношения в духе взаимного доверия и уважения, предупреждает о том, что лица, нарушившие трудовое законодательство, будут привлечены к ответственности.