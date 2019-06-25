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Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч

В Узбекистане могут появиться субсидированные ж/д билеты

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Сейчас в Минтрансе анализируют стоимость проезда по различным направлениям.

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообщил, что в республике разрабатывается программа субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок.

Высокоскоростной испанский поезд TALGO-250 для Узбекской железной дороги
© Морской порт Санкт-Петербурга
"Узбекистон темир йуллари" закупит два новых скоростных поезда Talgo

Как пишут узбекские СМИ, субсидии могут ввести в связи с высокой стоимостью ж/д билетов.

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По словам Махкамова, в настоящее время перевозка пассажиров является убыточной. Сейчас ведомство занимается мониторингом цен.

Ранее стало известно, что "Узбекистон темир йуллари" закупит два новых скоростных поезда Talgo. В настоящее время "Узбекские железные дороги" эксплуатируют четыре таких поезда.

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Теги:
Узбекистон темир йуллари, Железная дорога, транспорт, Узбекистан



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