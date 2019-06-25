В Узбекистане могут появиться субсидированные ж/д билеты

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообщил, что в республике разрабатывается программа субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок.
Как пишут узбекские СМИ, субсидии могут ввести в связи с высокой стоимостью ж/д билетов.
Узбекистан и Казахстан увеличат объемы железнодорожных перевозок
По словам Махкамова, в настоящее время перевозка пассажиров является убыточной. Сейчас ведомство занимается мониторингом цен.
Ранее стало известно, что "Узбекистон темир йуллари" закупит два новых скоростных поезда Talgo. В настоящее время "Узбекские железные дороги" эксплуатируют четыре таких поезда.