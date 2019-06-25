"Узбекистон темир йуллари" попросила жителей Сергели набраться терпения

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" обратилась к жителям махалли "Чоштепа" в Сергелийском районе Ташкента, чьи дома находятся недалеко от места строительства надземной линии метро. Ситуация с ними вызвала резонанс в СМИ.
Надземная линия метро позволит улучшить транспортное обслуживание населения, разгрузить наземный общественный городской транспорт и автодороги, а также сделать воздух в столице чище.
"АО "Узбекистон темир йуллари", в качестве застройщика, просит население прилегающих территорий набраться терпения и обещает принять меры по бережному отношению к населению", — говорится в публикации.
Напомним, общая протяженность Сергелийской линии метро составит 7,1 километра. Строительство объекта обойдется республике в 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета — 47,5 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития — 35,1 миллиона долларов
В частности, 27,9 миллиона долларов потратят на покупку подвижных составов, 48,2 миллиона долларов — на строительно-монтажные работы, финансовые издержки оценены в 2,1 миллиона долларов, прочие расходы — 4,3 миллиона долларов.