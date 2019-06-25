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Строительство Сергелийской ветки метро

"Узбекистон темир йуллари" попросила жителей Сергели набраться терпения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ситуация с жителями махалли "Чоштепа" в Сергелийском районе столицы вызвала резонанс в СМИ.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" обратилась к жителям махалли "Чоштепа" в Сергелийском районе Ташкента, чьи дома находятся недалеко от места строительства надземной линии метро. Ситуация с ними вызвала резонанс в СМИ.

Строительство Сергелийской ветки метро
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Недовольство жителей, не желающих круглосуточно слушать надоевший шум и дышать пылью, вполне понятно. Однако, как отметили в компании, Сергелийский район — уже сейчас один из самых густонаселенных в городе, а когда там возведут новые высотные дома (в ближайшем будущем планируется построить еще около пятисот), спрос на общественный транспорт только вырастет.

Надземная линия метро позволит улучшить транспортное обслуживание населения, разгрузить наземный общественный городской транспорт и автодороги, а также сделать воздух в столице чище.

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Касательно переселения жителей нескольких домов махалли "Чоштепа" в компании заявили, что имеют представление о проблемах, которые могут возникнуть у столичных властей в связи с проводимыми в городе строительными работами. 

"АО "Узбекистон темир йуллари", в качестве застройщика, просит население прилегающих территорий набраться терпения и обещает принять меры по бережному отношению к населению", — говорится в публикации.

Напомним, общая протяженность Сергелийской линии метро составит 7,1 километра. Строительство объекта обойдется республике в 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета — 47,5 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития — 35,1 миллиона долларов

В частности, 27,9 миллиона долларов потратят на покупку подвижных составов, 48,2 миллиона долларов — на строительно-монтажные работы, финансовые издержки оценены в 2,1 миллиона долларов, прочие расходы — 4,3 миллиона долларов.

Теги:
Ташкент, Строительство, метро, Узбекистон темир йуллари



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