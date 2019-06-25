Мирзиёев дал указания по строительству Парка Победы в Ташкенте

В Ташкенте к 75-летию Великой Победы над фашизмом будет построен парк Победы.

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил Алмазарский район Ташкента и дал указания по строительству Парка Победы, который планируется возвести в 2020 году, сообщила пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента Узбекистана Парк Победы в Ташкенте

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечают День Памяти и почестей. На праздновании в этом году Мирзиёев заявил, что в Ташкенте к 75-летию памятной даты будет построен Парк Победы.

"Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба.

В частности, общее оформление парка будет выдержано в стилистике военных лет, у входа в парк будет установлена Арка Победы и мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. На территории парка также разместятся музей, библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Президент поручил профильным ведомствам и министерствам разработать проект концепции Парка Победы с учетом мнений историков и общественности.

"Пусть он работает не только в праздничные дни, а круглый год. Пусть молодежь, придя сюда, узнает новое, чувствует воодушевление и гордость, учится ценить нынешний мир, растет с высоким чувством патриотизма", - подчеркнул Мирзиеев.

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Сейчас в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.