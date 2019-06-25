22:54 25 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Парк Победы в Ташкенте

Мирзиёев дал указания по строительству Парка Победы в Ташкенте

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
217 0 0

В Ташкенте к 75-летию Великой Победы над фашизмом будет построен парк Победы.

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил Алмазарский район Ташкента и дал указания по строительству Парка Победы, который планируется возвести в 2020 году, сообщила пресс-служба главы государства.

Парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк Победы в Ташкенте

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечают День Памяти и почестей. На праздновании в этом году Мирзиёев заявил, что в Ташкенте к 75-летию памятной даты будет построен Парк Победы.

"Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба.

Возложение цветов к памятнику генерала Собира Рахимова
Министерство обороны Узбекистана
Вечная слава герою: в Ташкенте почтили память генерала Сабира Рахимова

В частности, общее оформление парка будет выдержано в стилистике военных лет, у входа в парк будет установлена Арка Победы и мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. На территории парка также разместятся музей, библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Президент поручил профильным ведомствам и министерствам разработать проект концепции Парка Победы с учетом мнений историков и общественности.

"Пусть он работает не только в праздничные дни, а круглый год. Пусть молодежь, придя сюда, узнает новое, чувствует воодушевление и гордость, учится ценить нынешний мир, растет с высоким чувством патриотизма", - подчеркнул Мирзиеев.

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Сейчас в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Теги:
ВОВ, победа, парк, Ташкент, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Необыкновенная феерия: как прошли Алые паруса 2019 – фото
Как в фильме про конец света: последствия взрывов в Казахстане - видео
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054