В Генпрокуратуре рассказали о ситуации с преступностью в Узбекистане

За первые пять месяцев 2019 года в стране зарегистрировано около 12,2 тысячи преступлений.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Генпрокуратура заявила о снижении уровня преступности в Узбекистане. На официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что с января по мая 2019 года в стране было зарегистрировано 12171 преступление, что на 30,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда зафиксировали 17484 преступления.

По данным Генпрокуратуры, 97,8% преступлений из зафиксированных в январе-мае уже раскрыты.

"С учетом преступлений прошлых лет за пять месяцев месяцев этого года принято законное решение по 12179 нераскрытым преступлениям", — сообщили в ведомстве.

Из 3737 нераскрытых преступлений, зарегистрированных в прошлом году, раскрыто 1759.

В Генпрокуратуре также заявили, что с января по мая из других стран были экстрадированы 130 беглых преступников.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать пятерых человек, причастных к совершению разбоя путем проникновения в масках в частные дома в Камашинском и Чиракчинском районах, а также установить личность и раскрыть убийство гражданки Р.М., труп которой был найден 22 мая на мусорной свалке в Бекабаде.

Ведомство зафиксировало 1069 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, изъято более 250 килограммов наркотиков.

Выявлено 312 фактов незаконного оборота иностранной валюты, что на 66,8% больше, чем за аналогичный период период прошлого года. С начала года из незаконного оборота изъято более двух миллионов долларов США, 3,2 миллиарда сумов и другой иностранной валюты, эквивалентной 435 миллионам сумов.

Установлено местонахождение 135 пропавших без вести.