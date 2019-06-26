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Выборы президента Узбекистана

В Узбекистане утвержден Избирательный кодекс – подробности

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Глава республики подписал закон об Избирательном кодексе, принятый Законодательной палатой 18 февраля и одобренный Сенатом 28 февраля.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Избирательный кодекс республики. Документ вступил в силу с 26 июня.

Президентские выборы в Узбекистане
AP Photo / Anvar Ilyasov
Проект Избирательного кодекса опубликован для обсуждения
В кодексе определен порядок подготовки и проведения выборов президента, депутатов Законодательной палаты, членов Сената, депутатов местных Кенгашей, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Ранее порядок этих процедур был регламентирован отдельными законодательными актами.

В соответствии с документом, каждый участвующий в выборах гражданин имеет один голос, голосование является свободным и тайным. Контроль за волеизъявлением не допускается. Выборы готовятся и проводятся открыто и гласно.

Время голосования сокращено на два часа — теперь оно будет проводится с 8:00 до 20:00 часов (ранее — с 6:00 до 20:00 часов).

В стране будет сформирован Единый электронный список избирателей, в который включат граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста, обладающих активным избирательным правом.

Избиратели смогут получить необходимую информацию о списках избирателей на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Также отражены требования к оборудованию помещений, в которых расположены участковые избирательные комиссии. Так, в зданиях должны быть карта избирательного участка, необходимая мебель, телефон, принтер, не менее двух компьютеров, подключенных к Сети и имеющих доступ к Информационной системе управления избирательным процессом, сейф, канцелярские принадлежности.

На внеочередных выборах президента Узбекистана 4 декабря 2016 года в список избирателей было внесено 20,4 миллиона человек из 32-миллионного населения страны. Ближайшие запланированные всенародные выборы в республике должны состояться в декабре 2019 года, когда на следующий пятилетний срок будет избран новый состав нижней палаты парламента.

Теги:
избиратели, Избирательный кодекс, Узбекистан



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