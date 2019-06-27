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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В ОДКБ утвердили меры по борьбе с угрозами терроризма из Афганистана

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Секретари советов безопасности стран ОДКБ на совместном заседании в Бишкеке приняли решения, направленные на противодействие угрозам со стороны международных террористов, обосновавшихся в Афганистане, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

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"Участники встречи одобрили решения по вопросам, которые в дальнейшем будут вынесены для подписания президентами стран ОДКБ на предстоящем осенью нынешнего года заседании совета коллективной безопасности ОДКБ. Речь идет о принятии дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, утверждении порядка подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, а также планировании коллективных действий государств по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы", - отметили в пресс-службе СБ РФ.

Кроме того, утвержден регламент информационного взаимодействия центра кризисного реагирования ОДКБ и план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год.

Как отмечают специалисты, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии и Ирака в страны исхода боевиков. Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

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По данным спецслужб, террористы в целях обеспечения финансирования своей преступной деятельности активно пытаются взять под контроль наркотрафик из Афганистана, ведь эта страна по-прежнему является самым главным производителем (около 90%) опиатов, опиума, героина во всем мире. Более того, международные террористические организации используют маршруты контрабанды наркотиков для переброски боевиков в различные страны. Прибыльным криминальным бизнесом для террористов в последнее время стала и транспортировка нелегальных мигрантов из Афганистана в другие страны.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ОДКБ.

Теги:
Бишкек, Террористы, Борьба с терроризмом, ОДКБ, Афганистан



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