В Ташкенте установят более 66 тысяч современных урн

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Между ГУП "Махсустранс" и администрацией города Ташкента ведутся переговоры по установке более 66 тысяч современных мусорных урн, сообщает компания в своем Facebook.
"Махсустранс" будет ответственен не только за установку, но и за обслуживание урн. Данное предложение было передано в администрацию города Ташкента внесено предложение, которое сейчас находится на рассмотрении.
Ранее мы сообщали, что Узбекистан намерен довести переработку твердых бытовых отходов до 60% к 2028 году, в соответствии с постановлением Шавката Мирзиёева по утверждении Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 годы.