В Ташкенте установят более 66 тысяч современных урн

В администрацию города Ташкента внесено предложение, которое сейчас находится на рассмотрении.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Между ГУП "Махсустранс" и администрацией города Ташкента ведутся переговоры по установке более 66 тысяч современных мусорных урн, сообщает компания в своем Facebook.

"Махсустранс" будет ответственен не только за установку, но и за обслуживание урн. Данное предложение было передано в администрацию города Ташкента внесено предложение, которое сейчас находится на рассмотрении.

Планируется построить 10 современных подземных модулей. Будут реконструированы 11 мест сбора отходов, отремонтировано 220 мест сбора отходов.

Ранее мы сообщали, что Узбекистан намерен довести переработку твердых бытовых отходов до 60% к 2028 году, в соответствии с постановлением Шавката Мирзиёева по утверждении Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 годы.