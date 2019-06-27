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В Ташкенте установят более 66 тысяч современных урн

© Facebook / Maxsustrans DUK
Общество
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В администрацию города Ташкента внесено предложение, которое сейчас находится на рассмотрении.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Между ГУП "Махсустранс" и администрацией города Ташкента ведутся переговоры по установке более 66 тысяч современных мусорных урн, сообщает компания в своем Facebook.

"Махсустранс" будет ответственен не только за установку, но и за обслуживание урн. Данное предложение было передано в администрацию города Ташкента внесено предложение, которое сейчас находится на рассмотрении.

Мусор на мусоросортировочном заводе
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Планируется построить 10 современных подземных модулей. Будут реконструированы 11 мест сбора отходов, отремонтировано 220 мест сбора отходов.

Ранее мы сообщали, что Узбекистан намерен довести переработку твердых бытовых отходов до 60% к 2028 году, в соответствии с постановлением Шавката Мирзиёева по утверждении Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 годы.

Теги:
Ташкент, Ташкент, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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