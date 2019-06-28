Little Big показали клип, снятый в Узбекистане - видео

Несколько городов Узбекистана превратились в настоящую съемочную площадку для популярной исполнительницы Tatarka. Необычные образы, современная музыка и фирменный стиль Little Big Production. Что из этого вышло - смотрите в видео.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В сети появился новый клип для одного из проектов Little Big Production. Новое видео было опубликовано на YouTube. Видеоработа была снята в Узбекистане.

Известная группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане. Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина. Его премьера назначена на 28 июня.

Также в шоу продемонстрированы кадры музыкальной видеоработы. Группа Little Big недавно проводила отпуск в Хиве. В социальных сетях участники группы фотографировали верблюдов, восхищались местной кухней и задавались вопросом, "как пережить такую жару".

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb. Недавно группа обогнала по просмотрам YouTube популярную группу Die Antwoord.

Напомним, что Ксения Собчак тоже часто вспоминает Узбекистан. Недавно телеведущая выложила видеоролик, который назвала "Одиночество в толпе". Пользователи соцсетей раскритиковали видео, напоминая о том, что жители Узбекистана и она - это "совсем разные миры", а не "одиночество в толпе".