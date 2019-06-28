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Little Big показали клип, снятый в Узбекистане

Little Big показали клип, снятый в Узбекистане - видео

© vk.com / TATARKA
Общество
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Несколько городов Узбекистана превратились в настоящую съемочную площадку для популярной исполнительницы Tatarka. Необычные образы, современная музыка и фирменный стиль Little Big Production. Что из этого вышло - смотрите в видео.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В сети появился новый клип для одного из проектов Little Big Production. Новое видео было опубликовано на YouTube. Видеоработа была снята в Узбекистане. 

Известная группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане.  Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина. Его премьера назначена на 28 июня. 

Также в шоу продемонстрированы кадры музыкальной видеоработы. Группа Little Big недавно проводила отпуск в Хиве. В социальных сетях участники группы фотографировали верблюдов, восхищались местной кухней и задавались вопросом, "как пережить такую жару".

Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве
Instagram
Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb. Недавно группа обогнала по просмотрам YouTube популярную группу Die Antwoord.

Напомним, что Ксения Собчак тоже часто вспоминает Узбекистан. Недавно телеведущая выложила видеоролик, который назвала "Одиночество в толпе".  Пользователи соцсетей раскритиковали видео, напоминая о том, что жители Узбекистана и она - это "совсем разные миры", а не "одиночество в толпе".

Теги:
видеоролик, Видео, клип, Узбектуризм, Туризм, музыканты, музыкант, музыка



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