Little Big показали клип, снятый в Узбекистане - видео

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В сети появился новый клип для одного из проектов Little Big Production. Новое видео было опубликовано на YouTube. Видеоработа была снята в Узбекистане.
Известная группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане. Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина. Его премьера назначена на 28 июня.
Также в шоу продемонстрированы кадры музыкальной видеоработы. Группа Little Big недавно проводила отпуск в Хиве. В социальных сетях участники группы фотографировали верблюдов, восхищались местной кухней и задавались вопросом, "как пережить такую жару".
Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb. Недавно группа обогнала по просмотрам YouTube популярную группу Die Antwoord.
Напомним, что Ксения Собчак тоже часто вспоминает Узбекистан. Недавно телеведущая выложила видеоролик, который назвала "Одиночество в толпе". Пользователи соцсетей раскритиковали видео, напоминая о том, что жители Узбекистана и она - это "совсем разные миры", а не "одиночество в толпе".