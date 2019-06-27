Собчак рассказала о снятом в Узбекистане клипе группы Little Big

Группа Little Big недавно проводила отпуск в Хиве. Как выяснилось позже, она посетила Узбекистан для съемок видеоклипа.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Известная группа Little Big сняла музыкальный клип для одного из своих проектов в Узбекистане. Об этом создатель группы Илья Прусикин заявил в интервью Ксении Собчак в ее личном шоу на YouTube.

Клип был снят для музыкального проекта Tatarka, где главной героиней является жена Прусикина. Его премьера назначена на 28 июня.

Также в шоу продемонстрированы кадры музыкальной видеоработы.

© Кадр из клипа проекта Tatarka Кадр из клипа проекта Tatarka

Группа Little Big недавно проводила отпуск в Хиве. В социальных сетях участники группы фотографировали верблюдов, восхищались местной кухней и задавались вопросом, "как пережить такую жару".

Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве >>>

Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb. Недавно группа обогнала по просмотрам YouTube популярную группу Die Antwoord.

Напомним, что Ксения Собчак тоже часто вспоминает Узбекистан. Недавно телеведущая выложила видеоролик, который назвала "Одиночество в толпе". Пользователи соцсетей раскритиковали видео, напоминая о том, что жители Узбекистана и она - это "совсем разные миры", а не "одиночество в толпе".