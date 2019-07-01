В Ташкенте планируют достроить еще три подземные ветки метро

Шавкату Мирзиёеву представили проект продолжения строительства трех подземных веток – от станции "Беруни" в сторону Каракамыша, от "Буюк ипак йули" в сторону Тракторного завода и от "Мингурик" до Ипподрома.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Специалисты предложили достроить три подземные ветки ташкентского метро, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в проектном институте "Боштранслойиха".

По словам издания, такое предложение внесли, чтобы повысить эффективность работы общественного транспорта и загрузку подземки.

"Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву был презентован проект развития столичного метрополитена, где ему продемонстрировали проект продолжения строительства трех подземных веток – от станции "Беруни" в сторону Каракамыша (две новых станции), от "Буюк ипак йули" в сторону Тракторного завода (три станции), а также от "Мингурик" до Ипподрома (7 станций)", - говорится в сообщении.

По словам издания, президент поручил детально изучить пассажиропоток во всех этих направлениях и доложить ему о результатах.

В ташкентском метро появится пять новых веток >>

В 2025 году в Ташкенте протяженность метро вырастет более чем в четыре раза - до 157 километров, появятся 74 станции, в том числе 17 пересадочных.

Работы по строительству новых участков планируется разделить на 10 этапов. На каждом этапе будет возводиться от 10 до 20 километров путей.

На сегодняшний день общая протяженность подземки составляет 36 километров.