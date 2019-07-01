Одаренных юношей Узбекистана наградят премией

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Премию "Мард ўғлон" вручат талантливым молодым людям по всему Узбекистану. Об этом сообщил правительственных портал республики.

Как говориться в новом постановлении президента, решение о награждении было принято с целью достойного стимулирования активной молодежи. Юноши, которые помогают осуществлять масштабные реформы в Узбекистане, своими стараниями, знаниями и инициативностью, они помогают стране стать лучше.

Лауреаты премии "Мард ўғлон" получат специальные дипломы и нагрудные знаки на торжественных мероприятиях, посвященных Дню молодежи.

Каждый награжденный также получит денежное вознаграждение, а также может стать знаменитым на всю страну, так как мероприятия будут широко освещаться СМИ.

Со списком награжденных вы можете ознакомиться по ссылке.