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Одаренных юношей Узбекистана наградят премией

Sputnik / Татьяна Милькович
Общество
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Лауреаты получат специальные дипломы и нагрудные знаки на торжественных мероприятиях, посвященных Дню молодежи.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Премию "Мард ўғлон" вручат талантливым молодым людям по всему Узбекистану. Об этом сообщил правительственных портал республики.

Как говориться в новом постановлении президента, решение о награждении было принято с целью достойного стимулирования активной молодежи. Юноши, которые помогают осуществлять масштабные реформы в Узбекистане, своими стараниями, знаниями и инициативностью, они помогают стране стать лучше.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
В Ташкенте вручат премию узбекским женщинам
Лауреаты премии "Мард ўғлон" получат специальные дипломы и нагрудные знаки на торжественных мероприятиях, посвященных Дню молодежи.

Каждый награжденный также получит денежное вознаграждение, а также может стать знаменитым на всю страну, так как мероприятия будут широко освещаться СМИ.

Со списком награжденных вы можете ознакомиться по ссылке.

Теги:
премия, Союз молодежи Узбекистана, молодежное движение, неделя молодежи, молодежь



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