В Узбекистане учителей заставили заливать бетон – Минобр разбирается в инциденте

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал случай, произошедший недавно в Касансайском районе Наманганской области, где учителей одной из школ вынудили заниматься благоустройством территории около канала.

Фотография, на которой группа педагогов заливает бетон, появилась 2 июля в местных СМИ и социальных сетях.

"Кто-то пошел и дал поручение, чтобы сделали благоустройство возле канала. Сейчас наши специалисты проверяют, что там произошло. Но возникают вопросы — почему кто-то дает такое поручение, почему школы должны этим заниматься", — сказал Шерматов, отвечая на вопрос корреспондента Podrobno.uz в ходе встречи с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Министр отметил: если кто-то дает такое поручение, оно должно быть финансово подкреплено. Он предложил вспомнить историю развитых стран. К примеру, в США во времена Великой депрессии были построены автострады: экономика нуждалась в создании рабочих мест, поэтому был сформирован госзаказ. К благоустройству канала в Касансайском районе можно было бы привлечь безработных, "которые бы с радостью отработали и получили деньги", отметил Шерматов.

Напомним, в апреле директора школы №7 Избасканского района Андижанской области оштрафовали на три МРЗП за привлечение учителей к принудительным работам — выяснилось, что их заставляли убирать и благоустраивать территорию около образовательного учреждения.

Министерство занятости и трудовых отношений призвало сообщать о фактах принудительного труда по номеру 71 200 06 00 или через Telegram-бот @mehnathuquqbot.

Кроме того, учителя могут сообщать о любых нарушениях их прав через этот сайт.