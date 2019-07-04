Женщина чудом выжила, упав в реку на автомобиле. В Facebook она поблагодарила всех, кто помогал ей выбраться.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Настоящее чудо произошло в Кибрайской махалле Ташкентской области: женщина выжила после того, как ее автомобиль упал в реку и утонул, рассказывает сама пострадавшая в группе "Водители Ташкента" в Facebook.

Женщина написала большой пост с фотографиями, в котором поблагодарила МЧС Узбекистана, свою махаллю, людей, которые помогают до сих пор и всех друзей, которые тут же прибежали на помощь.

Facebook/Водители Ташкента "Говорите близким, что любите их": как женщина чудом спаслась от смерти

"В понедельник примерно в 12.30 возле своего дома я потеряла сознание за рулем на несколько минут-секунд и съехала в реку. 12 метров высота берега и 5 метров глубина канала Бозсу. Вылезла уже из наполненной водой машины на дне через треснутое лобовое стекло. Потом плыла два участка, берег крутой, не смогла сразу выбраться. В это время - обед, жара, на улице не было никого. Никто бы никогда не узнал просто, что я туда съехала. И никто меня не слышал после. Дальше все закрутилось, завертелось - МЧС, скорая, пол махалли прибежало и тд", - рассказывает женщина.

Facebook/Водители Ташкента "Говорите близким, что любите их": как женщина чудом спаслась от смерти

По ее словам, у нее множественные порезы рук, но сам факт выживания в такой ситуации перечеркивает абсолютно все.

"Очень многое теперь не имеет значение. Очень многое поменялось. Я близким и родным хочу говорить каждый день - как я вас люблю, как я вас ценю", - написала она.

Женщина также рассказала, что все подбегали к ней и кричали: "Слава Богу, жива!", а женщины-соседки взяли под контроль все у нее в доме по хозяйству.

"Говорите своим родным и близким, что любите, обнимайте, когда прощаетесь, потому что может случится так, что это будет ваша последняя встреча", - заключила она.