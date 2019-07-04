Контроль в режиме онлайн: как в РФ будут следить за водителями-иностранцами

Эксперты рассказали, как в России можно обязать таксистов-иностранцев оплачивать штрафы и как снизить число ДТП с участием мигрантов.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. МВД РФ планирует усилить контроль над водителями-иностранцами. Такие меры необходимы в связи с растущими случаями ДТП.

Член Президиума Генерального совета "Деловой России", первый зампредседателя Общественного совета при Росавтодоре Сергей Фахретдинов считает, что современные технологии способны усилить контроль над водителями.

Эксперт отмечает, что на данный момент есть две основные проблемы – это медобследование водителей и техосмотр автомобилей. По информации профсоюза таксистов, около 70% водителей получают медицинские справки без прохождения осмотра, такая же ситуация - и с ТО авто.

По словам Фахретдинова, необходимо автоматизировать систему медицинского осмотра и обеспечить перевод путевого листа в электронный вид. Это все необходимо для того, чтобы в режиме реального времени увидеть, в каком состоянии таксист сел за руль.

Трудовым мигрантам в Якутии запретили возить пассажиров и торговать

Говоря о способах автоматизации системы, эксперт подчеркнул важность проведения медицинского осмотра дистанционно. Это значительно сократит время прохождения обследования, а результаты будут отображаться в онлайн-режиме.

"На автомобильной базе установят автоматизированный терминал. Теперь нельзя будет договориться за шоколадку. Также будет и с осмотром автомобилей. Систему нельзя будет обмануть. Изменения коснуться как иностранных, так и российских автомобилистов", - утверждает Фахретдинов.

Усиление контроля также последует в системе штрафов, так как проблема с их неуплатой является одной из самых актуальных, заявил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев.

"Таможенные органы создадут систему: иностранный водитель при наличии неоплаченных штрафов не сможет въехать на территорию РФ или же покинуть пределы России до окончательной уплаты всех задолженностей. Такая практика существует во всем мире и позволит привлечь к ответственности иностранных автомобилистов", - сообщил парламентарий.

Кроме того, будет внедрена единая база номеров-нарушителей, способствующая выявлению таких водителей. Статистика показывает, что за последние два года уровень ДТП в пассажирских перевозках растет, и принятие таких мер значительно сократит число автомобильных происшествий и усилит контроль за иностранными водителями.