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Ташкентский государственный цирк

Кадры реконструкции легендарного Ташкентского цирка

Sputnik / Стрингер
Общество
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За последние годы количество посетителей цирка резко упало. Виной тому и сокращение концертного репертуара и административные просчеты, и низкие зарплаты артистов.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Здания и помещения Ташкентского цирка обновят и реконструируют, передает портал столичного хокимията.

За последние годы количество посетителей цирка резко упало. Виной тому и сокращение концертного репертуара и административные просчеты, и низкие зарплаты артистов.

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Капитальный ремонт позволит Ташкентскому цирку вернуть былую славу. Отремонтированы и реконструированы будут манежная часть, зрительный зал, внутренние помещения, а также фасад здания. Ремонтно- строительные работы начались еще с начала лета. В планах полная замена вентиляционной, электро-проводной и отопительной систем.

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Впервые привычный для граждан Ташкентский цирк был построен в 1914 году, однако после землетрясения в 1966 году, начался долгий процесс восстановления здания, который занял десятилетия.

История Ташкентского цирка насчитывает более 100 лет. В конце 19 века в крупных городах Узбекистана были организованы цирки-шапито под открытым небом.

Теги:
реконструкция, видеоролик, Видео, животные, Животные, цирк



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