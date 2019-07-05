На территории Tashkent City появится самый высокий небоскреб в ЦА - фото

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. На территории Tashkent City будет возведен небоскреб высотой более 215 метров, тем самым, он станет самым высоким зданием в Центральной Азии, рассказал глава компании Murad Buildings Мурад Назаров корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Официальное название данного объекта будет объявлено после 15 августа.

"Главная изюминка проекта - небо для всех. Квартиры в этом доме должны быть доступны каждому, кто пожелает в нем жить", - говорит Назаров.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Проект здания МДЦ Ташкент Сити

Также он добавил, что строительство здания в 50 этажей, на территории чуть более полутора гектаров, идет полным ходом.

Напомним, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства Tashkent City.

Sputnik / Дильшода Рахматова Проект здания МДЦ Ташкент Сити

Сейчас на территории международного делового центра заложены фундаменты более чем 50 зданий. Активно ведется строительство Конгресс-холла и отеля Hilton.

Строительство Tashkent City: что нового произошло за пару месяцев - видео >>

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.