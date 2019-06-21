14:54 21 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Строительство Tashkent City: что нового произошло за пару месяцев - видео

Строительство Tashkent City: что нового произошло за пару месяцев - видео

Telegram-канал
Общество
Получить короткую ссылку
211 0 0

Как идет ход строительство Taskent City - читайте в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Хокимият Ташкента выложил новые видеоролики, показывающие, как идет стройка легендарного Taskaent City.

Вся территория Tashkent city разделена на восемь зон.

На территории одной из них будет расположен Центральный парк, который станет отличным местом для отдыха. В парке будет располагаться розовый сад, огромное озеро, детские площадки, музей мадам Тюссо и многое другое.

Жилищный комплекс, занимающий 8 гектаров площади, будет состоять из девяти многоквартирных домов. При их проектировании были учтены все современные требования, предусмотрены отдельные удобства для детей, родителей и гостей. 

В Tashkent City создадут новую концепцию дорожного движения без светофоров >>

По словам главы государства Шавката Мирзиёева, граждане достойны такого жилья, которое возведено на основе стандартов развитых стран Европы и Азии. Он заметил, что квартиры в нем будут предоставляться узбекистанцам, а продажа квартир будет осуществляться на основе долгосрочных льготных кредитов.

Tаshkent City за 4 года: реальность или смелый эксперимент >>

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.

Теги:
видеоролик, Видео, Строительство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Tashkent City



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Резьба по дереву
Как создать шедевр: фоторепортаж из мастерской резьбы по дереву
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054