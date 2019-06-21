Строительство Tashkent City: что нового произошло за пару месяцев - видео

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Хокимият Ташкента выложил новые видеоролики, показывающие, как идет стройка легендарного Taskaent City.

Вся территория Tashkent city разделена на восемь зон.

На территории одной из них будет расположен Центральный парк, который станет отличным местом для отдыха. В парке будет располагаться розовый сад, огромное озеро, детские площадки, музей мадам Тюссо и многое другое.

Жилищный комплекс, занимающий 8 гектаров площади, будет состоять из девяти многоквартирных домов. При их проектировании были учтены все современные требования, предусмотрены отдельные удобства для детей, родителей и гостей.

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По словам главы государства Шавката Мирзиёева, граждане достойны такого жилья, которое возведено на основе стандартов развитых стран Европы и Азии. Он заметил, что квартиры в нем будут предоставляться узбекистанцам, а продажа квартир будет осуществляться на основе долгосрочных льготных кредитов.

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Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.