Нары для Гульнары: сокамернице Каримовой пришлось уступить ей место у окна

Сотрудники Минюста посетили колонию № 21, где сейчас отбывает наказание Гульнара Каримова. Проверка не выявила никаких нарушений, состояние здоровья осужденной также не вызывает опасений.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Власти Узбекистана отреагировал на заявление защиты Каримовой об условиях ее содержания в колонии. Минюст сообщил о результатах проведенной проверки и никаких нарушений не выявил. Также в ведомстве рассказали, как проходят мероприятия по возврату активов Каримовой в Узбекистан.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Каримовой не оказывается должная медицинская помощь, а также на нее постоянно оказывается психологическое давление. После данных сообщений, сотрудники Минюста посетили колонию исполнения наказания № 21.

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Как рассказали в ведомстве, Каримова отбывает наказание в колонии общего режима содержания. У нее несть неограниченный доступ к библиотеке колонии, а также к другим информационным и художественным материалам.

Более того, Каримова получает бандероли и передачи и имеет право покупать продукты в магазине колонии. У нее также часто бывают свидания с семьей и встречи с адвокатом, она может получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения.

"Следует отметить, что доводы относительно не оказания должной медицинской помощи не соответствуют действительности", — рассказали в ведомстве.

При прохождении медкомиссии, Каримовой прошла осмотр стразу у нескольких врачей, среди которых: кардиолог, гинеколог, стоматолог, врач инфекционист, врач функциональной диагностики СБДО, врач УЗИ, эндокринолог, врач гастроэнтеролог, психиатр и другие. У заключенной действительно было выявлено несколько заболеваний хронического характера, однако, медицинская экспертиза постановила, что они не препятствуют отбыванию наказания в колонии общего режима.

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При опросе других заключенных, а также ответственных сотрудников, выяснилось, что случаев оказания физического, психологического или морального давления на Каримову не наблюдалось. Многие сокамерницы сильно удивились информации о плохих условиях ее содержания.

По словам одной из осужденных, при заселении в камеру Каримова выразила желание спать на кровати около окна. Ее не смутило то, что данное место уже было занято другой заключенной. Чтобы не провоцировать конфликт, место Каримовой все же уступили.

Согласно отчету, Гульнара Каримова ни разу не была привлечена к трудовой деятельности, в отличии от остальных заключенных.

Сотрудникам Минюста удалось побеседовать и с самой Каримовой. Она заявила, что не жаловалась на какое-либо ущемление или ограничение ее прав как осужденной, однако высказала претензии по поводу перевода осужденных, ставших ей близкими во время пребывания в колонии в другие отряды и нарушений, по ее мнению, требований законодательства при расследовании уголовного дела.

В министерстве юстиции напомнили, что на данный момент идет работа по возвращению активов Гульнары Каримовой в Узбекистан. Расследование ведется в нескольких зарубежных странах, среди которых Латвия, Швейцария, Франция, Швеция, Нидерланды и другие.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.