Уполномоченный по правам человека рассказал о состоянии Каримовой

Мониторинговая группа во главе с омбудсменом посетила колонию общего режима для женщин № 21, расположенную в Зангиатинском районе Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Уполномоченный по правам человека при парламенте Улугбек Мухаммадиев, посетив колонию общего режима для женщин № 21 рассказал о состоянии Гульнары Каримовой.

Как говориться в сообщении, здоровье Каримовой, находящейся в заключении - удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь

В июне мониторинговая группа во главе с омбудсменом посетила колонию общего режима для женщин № 21, расположенную в Зангиатинском районе Ташкентской области. В ходе визита состоялась его встреча с находящейся здесь Гульнарой Каримовой.

"На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г.И. в целом удовлетворительное, она получает здоровое питание", - говорится в сообщении.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

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В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.