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Dreamliner узбекских авиалиний

UzAirways ввела в эксплуатацию пятый Boeing 787 Dreamliner

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Пятого июля авиалайнер совершает первый рейс в Санкт-Петербург.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана UzAirways ввела в эксплуатацию пятый по счету Boeing 787 Dreamliner.

Авиалайнер прибыл с завода-изготовителя в Ташкент 2 июля, получил регистрационный номер UK78705 и сегодня уже совершает первый рейс в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе компании.

Самолет рассчитан на перевозку 246 пассажиров. Из них 24 могут находиться в бизнес-классе, 222 — в эконом-классе.

UzAirways ввела в эксплуатацию пятый Boeing 787 Dreamliner
Пресс-служба UzAirways
UzAirways ввела в эксплуатацию пятый Boeing 787 Dreamliner

Ранее сообщалось, что UzAirways до конца года превратится в гибридную авиакомпанию. Она продолжит летать по некоторым направлениям бизнес- и эконом-классами, а по некоторым — только "экономом", что позволит принять максимальное количество пассажиров с минимальным количеством услуг. Еще один плюс такого нововведения — минимальная стоимость билета на рейс.

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Теги:
Узбекистан, Самолет, боинг, Узбекистон хаво йуллари



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