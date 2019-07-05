ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана UzAirways ввела в эксплуатацию пятый по счету Boeing 787 Dreamliner.

Авиалайнер прибыл с завода-изготовителя в Ташкент 2 июля, получил регистрационный номер UK78705 и сегодня уже совершает первый рейс в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе компании.

Самолет рассчитан на перевозку 246 пассажиров. Из них 24 могут находиться в бизнес-классе, 222 — в эконом-классе.

Пресс-служба UzAirways UzAirways ввела в эксплуатацию пятый Boeing 787 Dreamliner

Ранее сообщалось, что UzAirways до конца года превратится в гибридную авиакомпанию. Она продолжит летать по некоторым направлениям бизнес- и эконом-классами, а по некоторым — только "экономом", что позволит принять максимальное количество пассажиров с минимальным количеством услуг. Еще один плюс такого нововведения — минимальная стоимость билета на рейс.

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