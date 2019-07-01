Дешевые билеты и много пассажиров: "Узбекистон хаво йуллари" меняется

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" до конца 2019 года превратится в гибридную авиакомпанию, сообщает Podrobno.uz.

По словам издания, гибридная авиакомпания продолжит летать по некоторым направлениям бизнес и эконом классами, а по некоторым - только экономическим, что позволит принять максимальное количество пассажиров с минимальным количеством услуг. Еще один плюс такого нововведения - минимальная стоимость билета на такой рейс.

"Например, из региональных аэропортов Узбекистана в Россию летают узбекистанцы, которые там работают. И для них каждый доллар на счету. В результате они смогут воспользоваться такими дешевыми рейсами. Тот же FlyArystan сделал практически то же самое. Они не производили больших вложений, просто взяли два подержанных самолета у Air Astana, переоборудовали их полностью в экономический класс и летают", – рассказала изданию представитель "Узбекистон хаво йуллари".

"Узбекистон хаво йуллари" откроет свой лоукостер >>

Оказалось, что первоначально авиакомпания вынашивала планы по созданию лоукостера на базе Boeing 757, но на мировом рынке нет достаточного количества запчастей для этого самолета и при любой технической неисправности он бы долго простаивал, что невозможно в условиях лоукостера.

По словам представителя компании, они уже закончили первый этап работы со Всемирным банком, который подготовил детальные рекомендации и сейчас переходят ко второму этапу – внедрение.

"Я думаю, что мы запустим гибридные авиаперевозки до конца этого года. И, поверьте, пассажиру разницы нет, как называется эта авиакомпания – лоукостер или гибрид, для него главное ценник на билет", – добавил собеседник.

"Я хочу сказать одно – мы же насильно не заставляем никого летать нашими самолетами. В Москву, Санкт-Петербург, другие российские города – много конкурентов, если мы сделаем цену условно в 200 долларов, а у них будет 100, даже насильно к нам никто не придет. Прошли те времена, сейчас у нас нет административного ресурса", - рассказал он.

Также, по слова представителя, на российском и казахском направлении идет очень жесткая конкуренция между компаниями.

Хусанов: лоукостер появится после изменения Воздушного кодекса Узбекистана >>

Напомним, в конце июня и.о. первого заместителя генерального директора Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Умид Хусанов рассказал, что для создания национального лоукостера необходимо внести изменения в Воздушный кодекс Узбекистана.

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Информация о том, что НАК может открыть свой лоукостер, появилась в начале 2018 года. Тогда перевозчик изучал опыт российского "Аэрофлота", который создал авиакомпанию "Победа".

Напомним, в марте также стало известно, что авиакомпания Air Astana запустит дополнительные рейсы в Узбекистан уже с 1 апреля. Четыре существующих рейса из Астаны будут дополнены еще двумя - по понедельникам и четвергам.