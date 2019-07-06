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Подростки извинились за пугающий пранк в Самарканде - видео

© Instagram
Общество
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Ролик с нападением в Самарканде оказался глупой шуткой. На видео подросток в маске забегает в трамвай и распыляет жидкость из балончика.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Подростки-пранкеры решили извиниться за неудачный розыгрыш в своем Instagram

Ранее в Сети появился ролик, на котором подросток в маске врывается в трамвай и распыляет жидкость из специального балончика. Находящиеся в трамвае люди начинают падать, делая вид, что задыхаются.

На другой видеозаписи, уже снятой очевидцами, можно было наблюдать и результаты данного розыгрыша. Люди в панике пытаются покинуть трамвай.

Позже юные видеоблогеры решили принести извинения за свою неудачную шутку. По словам пранкеров, они не ожидали, что будет такая реакция. 

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"Все, кто , якобы потерял сознание, были наши актёры, а балончик - был пустой освежитель воздуха. Никто не пострадал", - рассказали подростки.

Ранее сообщалось что два блогера-подростка решили устроить пранк в метро. Согласно информации, сняв розыгрыш с пиротехникой в метро, подростки скрылись с места инцидента, а чуть позже опубликовали свое творение в Instagram. Теперь блогеры понесут наказание согласно законодательству страны

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