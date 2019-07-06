Осиротевших детей вернули из Афганистана

Семья из Андижанской области попала под влияние террористических группировок и переехала в Пакистан, а затем в Афганистан. В ходе боевых столкновений дети остались сиротами.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. При помощи СГБ Узбекистана удалось вернуть осиротевших детей в обратно Узбекистан, сообщает УзА.

Как сообщает ведомство, семья из Андижанской области попала под влияние одной из террористических группировок и уехала в Пакистан.

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Супруги присоединились к группировке "Исламское движение Туркестана", которая мировое сообщество признает террористическим. В Пакистан они перевезли также троих своих детей.

Долгое время семья жила в скитаниях. В ходе боевых столкновений с войсками Пакистана, супруг погиб.

Вдова через некоторое время замуж за одного из членов террористической организации. После они переехали в Афганистан вместе с детьми, где у них родилась еще одна дочь. Однако, супруга скончалась после продолжительной болезни.

Год назад СГБ, при сотрудничестве с иностранными ведомства вернула на родину двух детей из этой семьи и передать их матери покойной. На днях Служба государственной безопасности сообщила, что оставшиеся дети тоже доставлены в Узбекистан.