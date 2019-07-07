Минобр Узбекистана напомнил директорам школ о запрете на торговлю формой

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана напомнило, что директорам школ нельзя организовывать продажу единой формы или вводить другие ее образцы.
Напомним, 18 июня кабмин утвердил поправки в постановление "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений".
Единая школьная форма будет введена в республике не с 2019/2020 учебного года, как планировалось ранее, а с 2024/2025-го. До этого времени дети могут носить ее на добровольной основе.