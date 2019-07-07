Минобр Узбекистана напомнил директорам школ о запрете на торговлю формой

Единая школьная форма будет введена в республике с 2024/2025 учебного года.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана напомнило, что директорам школ нельзя организовывать продажу единой формы или вводить другие ее образцы.

Реализация школьной формы допустима исключительно через торговые точки. Список официальных производителей формы представлен на сайте "Узтекстильпрома".

Напомним, 18 июня кабмин утвердил поправки в постановление "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений".

Единая школьная форма будет введена в республике не с 2019/2020 учебного года, как планировалось ранее, а с 2024/2025-го. До этого времени дети могут носить ее на добровольной основе.