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Школьная форма

Минобр Узбекистана напомнил директорам школ о запрете на торговлю формой

© Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Общество
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Единая школьная форма будет введена в республике с 2024/2025 учебного года.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана напомнило, что директорам школ нельзя организовывать продажу единой формы или вводить другие ее образцы.

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева
© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Саида Мирзиёева: в школах Узбекистана еще рано требовать обязательную форму
Реализация школьной формы допустима исключительно через торговые точки. Список официальных производителей формы представлен на сайте "Узтекстильпрома".

Напомним, 18 июня кабмин утвердил поправки в постановление "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений".

Единая школьная форма будет введена в республике не с 2019/2020 учебного года, как планировалось ранее, а с 2024/2025-го. До этого времени дети могут носить ее на добровольной основе.

Теги:
школы, Узбекистан, школьная форма, Министерство народного образования Узбекистана



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