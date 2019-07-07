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Покупатель в супермаркете

Минюст разъяснил узбекистанцам их права при покупке товаров

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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В частности, покупатель вправе удостовериться, что вес товара соответствует заявленному.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Министерство юстиции напомнило, какими правами могут пользоваться узбекистанцы при покупке товаров.

Так, покупатель вправе самостоятельно или с помощью продавца осмотреть необходимый товар, проверить его вес. Также он может потребовать, чтобы в его присутствии проверили свойства товара, продемонстрировали, как он работает, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит требованиям Правил розничной торговли в республике.

Покупатель в торговом центре
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В министерстве подчеркнули, что продавец обязан проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара, когда это предусмотрено обязательными требованиями технических регламентов и стандартов или же условиями договора.

Ранее сообщалось, что в стране появится открытая база данных некачественной и опасной продукции. Выявлением товаров с недостатками займутся Государственный таможенный комитет, Госкомэкологии, Госкомветеринарии, Узгоскарантин, министерства строительства, здравоохранения, а кроме того — аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории, специально уполномоченные госорганы в пределах их компетенции.

Агенство "Узстандарт" будет собирать, обрабатывать информацию, вносить ее в базу, а также формировать еженедельные отчеты для уполномоченных органов, Торгово-промышленной палаты, Федерации обществ защиты прав потребителей, крупных торговых сетей, а также подписанных на рассылку пользователей.

Теги:
Минюст Узбекистана, товары, товар, Узбекистан, Торговля



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