Узбекские абитуриенты могут проверить количество конкурентов онлайн

До конца приемной кампании в республике остаются считанные дни — она продлится до 15 июля.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Государственный тестовый центр при кабмине Узбекистана запустил сайт, с помощью которого абитуриенты могут проверить, сколько их соотечественников выбрали те или иные направления обучения.

За количеством поданных заявлений можно следить в режиме онлайн.

Указав направление и язык обучения, можно узнать, каков план приема, сколько человек выбрали ваше направление в качестве приоритетного, а также в качестве запасного — второго и третьего.

© Скриншот / http://qabul.dtm.uz/ Узбекские абитуриенты могут проверить, сколько у них конкурентов

Напомним, приемная кампания в Узбекистане стартовала 15 июня и продлится до 15 июля.

Абитуриенты могут подать документы в том числе через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг, вне зависимости от места постоянной регистрации. По упрощенной процедуре сдача документов доступна в пяти высших учебных заведениях.

Это Ташкентский государственный юридический университет, Каракалпакский государственный университет, Гулистанский государственный университет, Ферганский государственный университет и Самаркандский государственный университет.

Кто имеет льготы при поступлении в вузы Узбекистана >>>

Узбекистанцам с этого года доступны новые направления обучения по программам бакалавриата. В их числе — "Прикладные космические технологии", "Цифровая экономика", "Технологическое образование", "Гидовское сопровождение и переводческая деятельность", "Педагогика и психология дошкольного образования" и другие.

Агентство госуслуг организовало специальный call-центр для абитуриентов и их родителей. По телефону +99871 246 16 04 они могут получить консультации по поводу приема документов в вузы республики.