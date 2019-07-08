Узбекистанцы предложили пускать часть денег от штрафов на ремонт дорог

По словам иницииатора предложения, таким образом можно "убить двух зайцев" - и порядок навести, и дороги починить.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Узбекистанцы в группе Facebook "Водители Ташкента" предложили перечислять часть денег, которые поступают от штрафов за нарушение ПДД, заснятых активистами, на ремонт дорог.

"Все знают, что вступил в силу Закон о материальном вознаграждении граждан, заснявших правонарушения. В свою очередь, предлагаю часть средств, поступающих от нарушителей, пустить на ремонт и развитие инфраструктуры. К примеру, выделять 30% от этих поступлений в отдельный фонд, который и пойдёт на дорожные работы. Можно создать отдельную профильную организацию, которая будет осваивать эти средства, и которая будет отчитываться, допустим, раз в месяц/квартал", – написал инициатор предложения в группе.

По его словам, сначала можно начать с локальных объектов, переходя к более крупным. Сумма выплат будет составлять от 100 тысяч до нескольких миллионов сумов, так что приток будет приличным.

Таким образом, пишет пользователь, можно "убить двух зайцев" - и порядок навести, и дороги починить.

МВД Узбекистана начало платить деньги за видео с нарушениями ПДД >>

Многие пользователи соцсети согласились с данным предложением, а некоторые заметили, что и так уже платят много отчислений при покупке бензина, а эти деньги уходят непонятно куда.

Напомним, МВД Узбекистана с 1 июля начало выдавать денежные премии за видеозаписи с нарушениями ПДД на дорогах.

Правительство Узбекистана в сентябре 2018 года утвердило положение о порядке принятия и рассмотрения видеозаписей о случаях правонарушения, зафиксированных видеорегистраторами, а также поощрения лиц, их предоставивших. Документ введен в действие с 1 июля 2019 года.

Сумма вознаграждения составит 5% от размера минимальной заработной платы (1,2 доллара) за каждое видео, добавили в ведомстве. Средства будут выплачиваться из суммы штрафа, взысканной с правонарушителя. Сведения о людях, предоставивших видеозаписи, разглашению не подлежат.

Видеозаписи о правонарушениях, зафиксированных видеорегистраторами, также будут приниматься к рассмотрению в порядке, установленном кодексом об административной ответственности, добавили в МВД.