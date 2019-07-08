В Ташкенте улица Нукус будет закрыта до конца лета

О том, почему закроют улицу - читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Ташкенте в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов некоторые участки улицы Нукуса будут закрыты, сообщает хокимият.

Хокимият Ташкента В Ташкента улица Нукус будет закрыта до конца лета

В частности, с 8 до 30 июля улица Нукус от пересечения с улицей Авлиё-Ота до пересечения с улицей Фаргона йули.

С 1 по 20 августа улица Нукус от пересечения с улицей Кичик Бешагач до пересечения с улицей Авлиё-Ота.

Хокимият Ташкента - о том, что делается для разгрузки дорог в столице >>

Напомним, что в феврале в Ташкенте открыли ранее закрытые улицы, чтобы разгрузить поток автотранспорта по улицам Ойбек, Нукус, Шахрисабз и Мирабад, вновь открыта трасса, выходящая с улицы Фидокор — это бывшая улица Чехова, в сторону улицы Ойбек.

Трасса была закрыта в течение нескольких лет, что создавало массу неудобств для водителей и становилось причиной многочисленных пробок в часы пик.